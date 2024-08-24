Новости Кино 24.08.2024 в 15:52 comment views icon

Режиссер «Чужой: Ромул» играл в The Last of Us во время написания сценария — это помогло «усовершенствовать» одного из персонажей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Режиссер «Чужой: Ромул» играл в The Last of Us во время написания сценария — это помогло «усовершенствовать» одного из персонажей

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Речь идет о персонажке Изабелы Мерсед в «Чужой: Ромул», которая получила некоторые характеристики Дины из The Last of Us Part II — по иронии судьбы, через год актриса была избрана на эту же роль во втором сезоне телеадаптации игры.

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«Фан-факт: я играл в The Last Of Us 2, пока писал сценарий «Ромула». История о беременной Дине заставила меня подумать о том, не сделать ли героиню Кей тоже беременной. Затем я предложил Изабелле Мерсед сыграть Кей… Год спустя она получила роль Дины в шоу HBO… Правдивая история», — написал режиссер «Чужой: Ромул» Феде Альварес в публикации в Twitter

«Чужой: Ромул» — это седьмой основной фильм франшизы и девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника». Это также первая лента серии, которая выходит после «Чужой: Завет» 2017 года. Ее режиссировал сам Скотт, но после неутешительных результатов проката, передал свои обязанности в следующем фильме уже Феде Альваресу и оставил за собой лишь продюсерскую роль.

Сюжет «Ромула» разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986) и повествует о группе молодых людей, которые сталкиваются с инопланетной формой жизни на заброшенной космической станции.

Сейчас фильм все еще транслируется в кинотеатрах, однако уже отметился вторым лучшим дебютом в истории франшизы и собрал в целом положительные отзывы, которые хвалят актерский состав и спецэффекты, однако иногда обвиняют режиссера в отсутствии оригинальности.

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Раздел Кино выходит при поддержке?

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