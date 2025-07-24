tyzhden shi
Новости Игры 24.07.2025 comment views icon

Режиссер Dying Light сравнил Assassin’s Creed Shadows с домашними делами: «Сажусь играть и знаю, что никогда ее не закончу»

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Режиссер Dying Light сравнил Assassin’s Creed Shadows с домашними делами: «Сажусь играть и знаю, что никогда ее не закончу»

Режиссер Dying Light насмехается над Assassin’s Creed Shadows — говорит, что она похожа на уборку дома. А домашние дела, честно говоря, мало кому приносят удовольствие.

Руководитель франшизы Dying Light Таймон Смектала не скрывает своих мыслей о масштабных играх с открытым миром. В интервью он прямо называет новый релиз Ubisoft рутиной и объяснил, почему считает менее масштабные проекты значительно лучшим подходом.

«Если я начну играть в Assassin’s Creed Shadows, то с самого начала я знаю, что никогда закончу ее», — говорит он.

По его мнению, проблема в том, что такие игры становятся слишком большими и сложными для обычного игрока, который просто не успевает все увидеть. С этой точки зрения можно согласиться, что некоторые проекты слишком медленные, хотя и бесспорно прекрасные. Здесь самым легким примером будет Red Dead Redempition 2, для которой надо выделять по крайней мере 3-4 часа в день, чтобы насладиться процессом.

«Shadows со временем начинает восприниматься как обязанность, не удовольствие. Как будто надо убирать дома — еще и платить за это» — подчеркнул режиссер.

По его словам, хоть игрок и получает определенную отдачу от потраченных средств, это не обязательно означает, что он завершит тайтл. Часто все сводится к тому, что пользователь наслаждается механикой или историей лишь частично — на этом все.

И на этом моменте он не упустил возможности похвалить свой проект — Dying Light: The Beast. По его словам, игра будет длиться около 20 часов — и это сознательный выбор. Правда он не добавил о том, что дополнительные задания и секреты заберут еще лишние 20-30 часов, то есть суммарно — 50. Между тем основная сюжетная линия Shadows длится 30-40 часов, что все равно вдвое больше The Beast. Из-за такой разницы Смектала считает более короткий и целостный опыт более важным, чем гигантские карты, по которым трудно передвигаться.

Он также привел примеры Alan Wake 2 и Control — игры, которые можно пройти за 15 часов, но которые оставляют яркие впечатления и дают настоящий AAA-опыт. Именно такой подход, по его словам, и является правильным: вместо бесконечного контента — плотная структура, умеренная продолжительность и геймплей, который держит внимание до самого финала. И стоит признать, что запутанный сюжет двух переплетающихся тайтлов даже близко не заезженное клише.

Добавим, что Techland не имеет таких ресурсов, как Ubisoft или CD Projekt RED, но это не мешает им фокусироваться на качестве, а не масштабе. Смектала утверждает, что Dying Light: The Beast должна оправдать «каждый фунт, каждый доллар, каждый евро, каждый юань», который игрок потратит на игру. Вот и узнаем после релиза 22 августа 2025 года, не наврал ли он пользователям.

Источник: Games Radar

Популярные новости

Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки
Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась
Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Злая шутка от Microsoft: уволенных работников заменят на ИИ, который они же и разработали
Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PS5 в конце 2025 года — GSC показала интригующий трейлер
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700
Вайбкодер «без навыков программирования» победил на IT-хакатоне с помощью ИИ
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
Все увидят ваш животик: фитнес-программа Fitify обнародовала 138 тыс. фото прогресса пользователей
«Я уже знаю, где спрятаны тела»: новый трейлер «Уэнсдей» возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
Razer выпустила мышь Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI
На Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей — без разрешения владельцев прав
Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить