Режиссер Dying Light сравнил Assassin’s Creed Shadows с домашними делами: «Сажусь играть и знаю, что никогда ее не закончу»

Режиссер Dying Light насмехается над Assassin’s Creed Shadows — говорит, что она похожа на уборку дома. А домашние дела, честно говоря, мало кому приносят удовольствие.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Руководитель франшизы Dying Light Таймон Смектала не скрывает своих мыслей о масштабных играх с открытым миром. В интервью он прямо называет новый релиз Ubisoft рутиной и объяснил, почему считает менее масштабные проекты значительно лучшим подходом.

«Если я начну играть в Assassin’s Creed Shadows, то с самого начала я знаю, что никогда закончу ее», — говорит он.

По его мнению, проблема в том, что такие игры становятся слишком большими и сложными для обычного игрока, который просто не успевает все увидеть. С этой точки зрения можно согласиться, что некоторые проекты слишком медленные, хотя и бесспорно прекрасные. Здесь самым легким примером будет Red Dead Redempition 2, для которой надо выделять по крайней мере 3-4 часа в день, чтобы насладиться процессом.

«Shadows со временем начинает восприниматься как обязанность, не удовольствие. Как будто надо убирать дома — еще и платить за это» — подчеркнул режиссер.

По его словам, хоть игрок и получает определенную отдачу от потраченных средств, это не обязательно означает, что он завершит тайтл. Часто все сводится к тому, что пользователь наслаждается механикой или историей лишь частично — на этом все.

И на этом моменте он не упустил возможности похвалить свой проект — Dying Light: The Beast. По его словам, игра будет длиться около 20 часов — и это сознательный выбор. Правда он не добавил о том, что дополнительные задания и секреты заберут еще лишние 20-30 часов, то есть суммарно — 50. Между тем основная сюжетная линия Shadows длится 30-40 часов, что все равно вдвое больше The Beast. Из-за такой разницы Смектала считает более короткий и целостный опыт более важным, чем гигантские карты, по которым трудно передвигаться.

Он также привел примеры Alan Wake 2 и Control — игры, которые можно пройти за 15 часов, но которые оставляют яркие впечатления и дают настоящий AAA-опыт. Именно такой подход, по его словам, и является правильным: вместо бесконечного контента — плотная структура, умеренная продолжительность и геймплей, который держит внимание до самого финала. И стоит признать, что запутанный сюжет двух переплетающихся тайтлов даже близко не заезженное клише.

Добавим, что Techland не имеет таких ресурсов, как Ubisoft или CD Projekt RED, но это не мешает им фокусироваться на качестве, а не масштабе. Смектала утверждает, что Dying Light: The Beast должна оправдать «каждый фунт, каждый доллар, каждый евро, каждый юань», который игрок потратит на игру. Вот и узнаем после релиза 22 августа 2025 года, не наврал ли он пользователям.

Источник: Games Radar