рф заявила, что использует в Украине новейшее лазерное оружие. Оно (вроде как) способно ослеплять спутники и уничтожать дроны

россия использует войну в Украине в качестве испытательного полигона для новых военных технологий. Речь идет о комплексах под названием «Задира», способных физически поражать цель на расстоянии до 5 км, ослеплять спутники и уничтожать дроны. Об этом заявил вице-премьер рф Юрий Борисов. Он сослался на проведенное 17 мая испытание, в ходе которого беспилотник сгорел на расстоянии 5 км за 5 секунд. Об этом пишет Reuters.

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«Если «Пересвет» ослепляет, то лазерное оружие нового поколения ведет к физическому поражению цели — тепловому разрушению. Они сгорают», — заявил Борисов.

На вопрос, применяется ли такое оружие в Украине, он ответил утвердительно.

«Там используются первые образцы», — добавил Борисов.

О «Задире» почти ничего. В 2017 году российские СМИ писали, что государственная ядерная корпорация «Росатом» помогла разработать его в рамках программы создания оружие, основанного на новых физических принципах. Более известная лазерная система «Пересвет» ослепляет спутники на высоте до 1500 км над Землей.

Ранее издание CNN отмечало, что рф запустила несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал» по целям на территории Украины. Этот вариант баллистической ракеты малой дальности «Искандер» может запускаться с истребителя (МиГ-31К). Россия утверждает, что «Кинжал» практически невозможно остановить из-за его очень высокой скорости, но официальные лица США и Великобритании опровергают подобную эффективность и утверждают, что на самом деле это просто вариант обычного оружия.