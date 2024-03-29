Кристен Стюарт говорит, что вряд ли снимется в фильме Marvel: «Это звучит как грёбаный ночной кошмар»

Не ожидайте увидеть звезду «Сумерек» в киновселенной Marvel — в новом интервью Кристен Стюарт заявила, что студийная система должна кардинально измениться, чтобы она подписала контракт (или разве что ее об этом попросит режиссер «Барби» Грета Гервиг).

«Я, вероятно, никогда не буду сниматься в фильме Marvel… на самом деле, это звучит как грёбаный ночной кошмар», — сказала Стюарт.

Актриса добавила, что «система студии должна измениться», чтобы она подписалась на фильм Marvel.

«Но, возможно, мир изменится. Если бы меня попросила сняться в фильме Marvel Грета Гервиг, я бы это сделала».

Стюарт обеспечила себе карьерный прорыв фильмом Дэвида Финчера «Комната страха», где снималась с Джоди Фостер, которая оставалась наставником Стюарт на протяжении всей ее карьеры. Сама Фостер недавно сказала в интервью журналу Elle, что фильмы о супергероях — это всего лишь «этап», который длился слишком долго для нее:

«Надеюсь, людям это скоро надоест. Хорошие фильмы — такие как «Железный человек», «Черная пантера», «Матрица» — я восхищаюсь ими, но они не меняют мою жизнь. Надеюсь, будет место для всего остального».

После съемок в «Сумерках», которые выходили с 2008 по 2012 годы, Стюарт преимущественно появлялась в инди-фильмах, а последняя ее работа, криминальный триллер A24 «Love Lies Bleeding», в настоящее время транслируется в кинотеатрах США.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!