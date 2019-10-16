Роботизированная рука Dactyl на базе ИИ собрала кубик Рубика, не будучи специально запрограммированной для этого





Организация OpenAI, занимающаяся исследованиями в сфере искусственного интеллекта, достигла нового рубежа в своем стремлении создать самообучающихся роботов общего назначения. В частности, робототехническое подразделение заявило, что созданная им гуманоидная роботизированная рука Dactyl научился решать кубик Рубика одной рукой.

OpenAI рассматривает это достижение как значительный скачок вперед как ловкости роботизированных придатков, так и собственного программного обеспечения искусственного интеллекта. Это ПО позволяет Dactyl изучать новые задачи с помощью виртуальных симуляций, прежде чем ему представится реальная, физическая задача, которую необходимо преодолеть.

Отмечается, что OpenAI явно не программировала Dactyl для решения головоломки и не программировала отдельные движения, которые должна выполнять рука. Исследователи организации хотели, чтобы роботизированная рука делала эти движения самостоятельно.

В демонстрационном видео показано, как рука робота решает кубик Рубика. При этом её движения иногда выглядят неуклюжими и менее плавными, чем человеческие, хотя и достаточно точными. На решение головоломки таким образом уходит несколько минут.

Это достижение Dactyl приближает OpenAI на один шаг к востребованной цели для более широкой индустрии искусственного интеллекта и робототехники – созданию робота, который может научиться выполнять самые разные задачи в реальном мире без длительных тренировок и без необходимости быть специально запрограммированным.

Отмечается, что существуют роботы, которые способны решить кубик Рубика значительно быстрее. Но это специализированные роботы, созданные исключительно для этой задачи, они не могут выполнять другие действия. У OpenAI иной подход. Они стремятся создать универсального робота, способно выполнять множество различных задач. Устройство Dactyl изначально разрабатывалось как самообучающаяся роботизированная рука, которая подходит к новым задачам так же, как и человек. Его ПО на данный момент пытается элементарным образом воспроизвести длительную эволюцию, которая теперь помогает нам инстинктивно использовать свои руки.

В OpenAI надеются, что однажды их разработки помогут создавать виды роботов-гуманоидов, которые нам знакомы только из научной фантастики. Речь идёт о роботах, которые могут безопасно работать в человеческом обществе, не подвергая опасности окружающих людей. При этом, по задумке, они смогут выполнять широкий спектр задач в такой хаотичной среде, как городские улицы и производственные цеха.

Источник: The Verge