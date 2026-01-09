Кино Новости 09.01.2026 comment views icon

Третий сезон "Фоллаут" начнут снимать досрочно: на 2 месяца раньше, чем планировалось

Шоуранеры сериала «Фоллаут» решили начать съемки третьего сезона раньше, чем планировали. Причина проста: команда хочет как можно скорее вернуть шоу на экраны.

По новой информации, съемки начнутся 1 мая, что почти на два месяца раньше, чем планировалось. Сначала их хотели начать летом. ProductionList.com подтверждает, что работа снова будет происходить в Санта-Кларите (Калифорния), где уже снимали второй сезон. Выбор локации выглядит довольно логично. После переезда из Нью-Йорка команда построила там декорации и обустроила базу для дальнейшей работы.

Продюсер сериала Джонатан Нолан еще в прошлом месяце говорил, что хочет как можно быстрее вернуть шоу в эфир. И теперь новый график показывает, что работу реально ускорили.

К третьему сезону возвращается основная творческая команда. Над сериалом снова будут работать шоураннеры Женева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер. Также подтверждено участие режиссера Фредерика Э.О. Тоя («Сегун» и «Мир Дикого Запада»), который снимал эпизоды первого и второго сезонов и будет режиссировать еще больше серий в третьем.

Сериал «Фоллаут»

По словам продюсеров, ранний старт съемок дает команде время на подготовку более масштабных декораций и расширение уже знакомых локаций. В третьем сезоне планируют продолжить историю Пустоши и показать новые территории.

Тем временем второй сезон сериала «Фоллаут» в самом разгаре. Уже вышел четвертый эпизод, а финальная восьмая серия запланирована на 4 февраля. Сериал продолжает активно использовать знакомые элементы из игр, в частности раскрыла 15-летнюю тайну из New Vegas. К своим ролям вернулись Элла Пернелл и Уолтон Хоггинс, а также впервые дебютировали Маколей Калкин и Кумейл Нанджиани.

Хотя съемки начнутся раньше, официальной даты релиза третьего сезона пока нет. Авторы прямо говорили, что не хотят выпускать сериал с длинными паузами. Продолжение шоу анонсировали еще в мае прошлого года, а Тодд Говард из Bethesda недавно подтвердил, что работа над сценарием уже продолжается.

Источник: Game Spot

