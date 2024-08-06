Рост рынка планшетов: Apple и Samsung среди лидеров, у Xiaomi лучшие темпы роста

Во втором квартале 2024 года общее количество поставок планшетов во всем мире составило 34,4 млн единиц. Это на 22,1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Сейчас уровень поставок сопоставим со значениями до пандемии коронавируса. Это четкий признак того, что спрос на планшеты сейчас успешно восстановился.

Apple является лидером рынка планшетов, контролируя более его трети. Во втором квартале компания из Купертино реализовала 12,3 млн планшетов, что составляет 35,8% доли рынка. Выпуск новых 11-дюймовых и 13-дюймовых моделей iPad Air и iPad Pro помог Apple увеличить долю рынка во всем мире. Китай был единственным исключением, поскольку жесткая конкуренция со стороны местных брендов Huawei и Xiaomi нанесла ущерб американской компании.

Samsung заняла второе место с результатом 6,9 млн поставок за этот период, охватив долю рынка 20,1%. Lenovo оказалась на третьем месте с 2,5 млн поставок и 7,3% долей рынка. Huawei поставила 2,3 млн планшетов и заняла 6,8% доли рынка благодаря высокому спросу на последние устройства серии MatePad.

Xiaomi была пятым ведущим поставщиком планшетов с результатом 2 млн поставок и 5,8% долей рынка. Китайская компания может похвастаться самым высоким ростом в годовом исчислении — 94,7% со значительным ростом на нескольких европейских рынках.

Источник: gsmarena