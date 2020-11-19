Поставки PlayStation 5 и аксессуаров в Украину задерживаются. Новая ориентировочная дата — 21-24 ноября

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Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka разослал предзаказавшим PlayStation 5 письмо c уведомлением о том, что они не получат свою консоль из первой партии поставок в день старта продаж, 19 ноября.

Обновление: Задержки с поставками PlayStation 5 и аксессуаров — у всех без исключения украинских ритейлеров, а не только в ‎«Розетке».

«‎Уважаемый клиент! Спасибо, что выбрали нас для предзаказа товара SONY PlayStation. К сожалению, поступление товара задерживается. Ориентировочные даты поступления на склад — 21-24.11.2020. Мы проинформируем вас о дате отгрузки звонком или в СМС. Благодарны за понимание и ожидания. Приносим извинения за задержку‎». из письма Rozetka.

Одновременно Rozetka сделала объявление о задержке поставок в своем телеграм-канале, отметив, что консоли и периферия уже прибывают в Украину и после прохождения таможенного оформления начнут разъезжаться городами.

PS5 вышла в отдельных странах 12 ноября, а сегодня, 19 ноября, она поступает в продажу по всему миру.

В Украине предварительные продажи PS5 стартовали 22 октября. Изначально магазины, в том числе и Rozetka, обещали доставить заказы покупателям в Киеве в день старта продаж 19 ноября, а в регионы — 21-23 ноября.

Ранее Sony решила на старте продавать PS5 только в интернет-магазинах (когда консоль поступит в розницу, неизвестно). В то же время украинские магазины давно достигли лимита и пока не принимают новых заказов. Когда ожидаются новые поставки PS5 в Украину, неизвестно.