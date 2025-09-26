Rozetka запустила кредитную карту: лимит до 200 000 грн, льготный период, скидки и спецпредложения

Онлайн-маркетплейс Rozetka объявил о запуске собственной кредитки в партнерстве Unex Bank и Mastercard. Карта Rozetka предлагает кредитный лимит 200 000 грн и 62 дня льгот (0,0001%).

На официальной странице розетка сообщает об эксклюзивных низких ценах, возможности рассрочки до 24 месяцев, бонусах за покупки и спецпредложениях.

«С картой вы получаете эксклюзивно низкие цены на товары Rozetka, которые могут распространяться и на акционные товары. За любые расчеты картой вы получаете бонусы, которые затем можно использовать на оплату товаров с Rozetka. Карта Rozetka предлагает кредитный лимит до 200 000 ₴, рассрочку до 24 месяцев без переплат, льготный период до 62 дней и удобный контроль расходов в приложении», — говорится в описании.

Чтобы получить карту, нужно авторизоваться в учетной записи Rozetka и заполнить анкету для оформления (все происходит полностью онлайн). Карточка появится в приложении и сразу будет доступна для использования. Rozetka предлагает перечень товаров с эксклюзивной ценой для владельцев карты.

Более детальные условия включают 4,334% в месяц, или же 54,77% годовых. Возможно оформление физической карты за 200 грн (срочно — 400 грн, виртуальная предоставляется бесплатно). Карта предполагает плату за обслуживание счета, движение средств на котором отсутствовало полгода, со штрафом за нарушение. Как и в случае заключения любых финансовых сделок, рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями.