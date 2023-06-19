Руководство гослесхоза во Львовской области организовало криптоферму — майнеры заработали не менее 4 млн грн, украв электричества на 1,5 млн грн

Похоже, слухи о смерти майнинга несколько преувеличены. В условиях, когда не надо платить за электричество, он процветает. На самом деле платить, конечно, надо, но недобросовестные чиновники делали это за счет государства. Государственное бюро расследований выявило незаконную майнинговую ферму на базе «Рава-русского лесного хозяйства» на Львовщине, филиала госпредприятия «Леса Украины». Майнили сами чиновники.

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Предварительно известно, что майнинг организовали бывший директор предприятия, его заместитель (ныне директор), главный бухгалтер и другие сотрудники. Более года назад в помещениях предприятия установили фермы с видеокартами. На фото видны карты AMD Radeon производства PowerColor. Полученная криптовалюта хранилась в электронных кошельках чиновников.

Работа фермы вызывала перегрузки электросетей, что приводило к обесточиванию и перебоям в электроснабжении жилья и критической инфраструктуры. Учитывая общую критическую ситуацию с электричеством в Украине с осени 2022 до весны 2023 года, морально такие действия можно оценить хуже обычного воровства.

По предварительным подсчетам, майнеры заработали не менее ₴4 млн, при этом убыток государства составил ₴1,5 млн. Во время следственных действий было изъято оборудование, включая носители данных и записи камер с возможными свидетельствами незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по факту растраты госимущества, статья предусматривает до 8 лет заключения.

Источник: ДБР