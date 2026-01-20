Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства

Олександр Федоткін

Ринок смартфонів мертвий: в Asus пояснили припинення виробництва

В начале года в ASUS заявили, что приостанавливают работу над разработкой новых моделей смартфонов Zenfone и ROG Phone. Сейчас в компании уже официально подтвердили и прокомментировали это решение.

По информации на Notebookcheck, в рамках гала-вечера в Тайбэе в конце прошлого года председатель совета директоров Джонни Ши подтвердил, что компания временно приостанавливает выпуск новых смартфонов и полностью перенаправляет ресурсы на исследования и разработки в других отраслях. В частности, в ASUS полагаются на выпуск новых коммерческих ПК с интегрированным ИИ и «физическим» искусственным интеллектом, а также робототехнику и смарт-очки. 

В интервью для СМИ Ши заявил, что компания не будет выпускать новые модели смартфонов в будущем, добавив, что владельцы уже выпущенных моделей будут получать техническую поддержку и обновления. У ASUS считают, что рынок смартфонов потерял перспективы дальнейшего роста, особенно по сравнению с возможностями аппаратного обеспечения на базе ИИ. Ресурсы, которые ранее тратились на разработку новых смартфонов, теперь будут направляться на ПК с ИИ и смарт-очки. 

Подобные комментарии заставляют серьезно сомневаться в выпуске будущих моделей смартфонов от ASUS и нынешний год, скорее всего, может стать концом пребывания компании на рынке мобильных гаджетов, чем паузой и перезагрузкой. Хотя Джонни Ши прямо не заявлял о полном уходе ASUS с этого рынка, заявления предполагают, что разработка новых Zenfone и ROG Phone может быть приостановлена на неопределенный срок.

Недавно ASUS совместно с GoPro представила новый ноутбук с ИИ ProArt PX13, разработанный специально для создателей контента в полевых условиях. Вместе с тем в 2026 году компания впервые за много лет полностью остановит выпуск новых моделей смартфонов. ASUS не представит ни Zenfone 13, ни ROG Phone 10. Asus все сложнее выдерживать конкуренцию с китайскими и южнокорейскими производителями.

