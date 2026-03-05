Nothing официально представила Phone 4A и 4A Pro

Nothing официально представила новые модели Phone 4A и 4A Pro отличные друг от друга как дизайном, так и интерфейсом Glyph Light.





В частности, 4A Pro стал первым смартфоном Nothing без фирменного прозрачного дизайна. Он получил цельнометаллический корпус вместо прозрачного пластикового. Производитель отмечает, что усовершенствованный прозрачный дизайн сохраняется только в модуле камеры с увеличенной версией дисплея Glyph Matrix. Остальная часть телефона состоит из алюминия. Модель доступна в черном, серебристом и нежно-розовом цветах.

Зато 4A выглядит ближе к предыдущим моделям и традиционному дизайну Nothing, кроме разве что переработанной панели Glyph с шестью светодиодами для набора традиционных сообщений, а также подчеркивания важных оповещений и интерактивных функций. Младшая модель получила 6,78″ AMOLED дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 4. Основную камеру на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Стоимость смартфона составит $450 в зависимости от конфигурации памяти, включая 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

4A Pro получил больший, чем у младшей модели 6,83″ AMOLED дисплей, ярче и быстрее, с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит. Алюминиевый корпус также сделал эту модель тоньше. Он работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, немного быстрее, чем 7s Gen 4 в 4A, имеет лучшую защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Задний блок камер состоит из основной Sony LYT700C на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, перископического телеобъектива на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и общим зумом до 140x, сверхширокоугольной камеры на 8 Мп. Фронталка на 32 Мп дополняет комплект. Стоимость модели будет составлять $500





Обе модели получили аккумулятор на 5080 мА-ч и быструю зарядку на 50 Вт. Они также используют накопители UFS 3.1. У младшей модели при этом отсутствует модуль eSIM. Nothing обещает до трех обновлений Android и 6 лет обновлений безопасности.

Мы уже писали, что Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете вместе с переработанной панелью Glyph. Ничего также в своеобразной форме высмеяла объявление презентации Apple, запланированной на 4 марта во время объявления собственного события.

Источник: The Verge