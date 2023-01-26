Рынок смартфонов упал до уровня 2013 года — самый большой спад продаж в Xiaomi, vivo и OPPO

Мировые поставки смартфонов снизились на 18,3% в годовом исчислении – до 300,3 млн единиц в четвертом квартале 2022 г, согласно отчету Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, подготовленному IDC. Рынок испытал самое большое снижение отгрузок за один квартал и резкое падение 11,3% за год.

2022 год завершился отгрузкой 1,21 млрд смартфонов, что представляет собой самый низкий годовой объем с 2013 года. Причинами стали резкое снижение потребительского спроса, инфляция и экономическая неопределенность. Такое тяжелое завершение года ставит под серьезную угрозу восстановление на 2,8%, ожидаемое в 2023 году, увеличивая риск снижения прогноза.

«Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако ослабление спроса и высокие запасы заставили поставщиков резко сократить поставки», — сказала Набила Попал, директор по исследованиям группы IDC Worldwide Tracker. — «Интенсивные продажи и рекламные акции в течение квартала помогли истощить существующие запасы, но не стимулировать рост отгрузок. Поставщики становятся все более осторожными в своих поставках и планировании, сконцентрировавшись на прибыльности». «Даже Apple, которая до сих пор казалась невосприимчивой [к падению рынка], потерпела неудачу из-за непредвиденных блокировок на ключевых заводах в Китае. Этот праздничный квартал говорит нам о том, что растущая инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное восстановление до самого конца 2023 года». «Мы по-прежнему наблюдаем снижение потребительского спроса, поскольку частота обновления [смартфонов] на большинстве основных рынков выросла за последние 40 месяцев», — утверждает Энтони Скарселла, директор по исследованиям Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. «Поскольку в 2022 году спад составит более 11% за год, 2023 год станет годом осторожности. Поставщики будут переосмысливать свой портфель устройств, а каналы сбыта дважды подумают, прежде чем создавать избыточные запасы. Тем не менее есть положительный момент: потребители могут найти еще более щедрые предложения и рекламные акции, которые продолжатся и в 2023 году. Участники рынка будут искать новые методы обновления [линеек] и продажи большего количества устройств, особенно моделей премиум-класса».

Крупнейшим поставщиком смартфонов по итогу 2022 года остается Samsung с 260,9 млн отгруженных смартфонов (21,6% рынка), на втором месте Apple с 226,4 млн iPhone (18.8%) – при этом компания вышла в лидеры в отдельно взятом четвертом квартале. Замыкает тройку лидеров Xiaomi c 153,1 млн смартфонов (12,7%).