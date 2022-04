Рынок смартфонов в первом квартале 2022 года сократился на 11%, у крупных китайских брендов падение составило 20-30%

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2022 года объём поставок смартфонов на глобальном рынке составил 311,2 млн устройств. Это на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Компания Samsung вернула себе лидерство после обновления своей линейки и выпуска смартфонов модельного ряда 2022 года. Корейский гигант смог реализовать 73,7 млн ​​устройств, что на 4% меньше, чем год назад. Apple благодаря высокому спросу на серию iPhone 13 и выходу нового iPhone SE смогла продемонстрировать прирост поставок на 8%, отгрузив 56,5 млн смартфонов.

Китайские бренды Xiaomi (39,2 млн), OPPO (29,0 млн) и vivo (25,1 млн) замкнули пятёрку лидеров, продемонстрировав в каждом случае спад продаж на 20% и более. При этом результат OPPO также включает продажи бренда OnePlus.

Отмечается, что китайский рынок стал причиной почти половины общемирового спада поставок смартфонов. Частично это объясняется сезонной слабостью рынка. У основных поставщиков наблюдалось снижение объёмов поставок по сравнению с предыдущим кварталом. Исключением стала лишь компания HONOR, которая впервые заняла первое место в Китае с тех пор, как 18 месяцев назад отделилась от Huawei. Кроме того, строгая политика борьбы с пандемией привела к закрытию крупных городов Китая, что в краткосрочной перспективе привело к спаду на потребительском рынке. Во втором квартале также могут наблюдаться проблемы в материковом Китае из-за сбоев в производстве компонентов и логистике.

Северная Америка была единственным регионом, который продемонстрировал прирост поставок смартфонов в первом квартале 2022 года. В основном, это связано с высоким спросом на линейки Apple iPhone 13 и Samsung Galaxy S22. В то же время Lenovo, TCL и Google активно сотрудничают с операторами с целью занять рынок, ранее принадлежавший компании LG.

Отмечается, что в ближайшие 3-6 месяцев поставщики будут пытаться адаптироваться в сложных условиях. Инфляция, продолжающаяся российско-украинская война, ограничения из-за COVID-19 и перебои с поставками повлияют на все уровни планирования и операционной деятельности. Хотя ситуация с дефицитом компонентов постепенно улучшается.

The #smartphone market declines 8.9% in 1Q2022 heavily impacted by negative consumer sentiment and spending, inflation concerns and economic instability. https://t.co/UIPmTBsL3K pic.twitter.com/KqYPZzJOr4

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) April 28, 2022