Рынок смартфонов в Китае по итогам 2022 года обвалился до 10-летнего минимума — лидирует по-прежнему Apple с долей 23,7%

Продажи смартфонов в Китае пережили рекордное падение в 2022 году. Снижение продаж составило 13%, показатель опустился до самого низкого уровня за десятилетие. Причиной тому стали меры борьбы с COVID и замедление экономики, эти факторы подорвали потребительский спрос.

В 2022 году объём поставок смартфонов в Китае составил 286 млн устройств. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 329 млн устройств. По данным IDC, это был самый низкий объём продаж смартфонов с 2013 года, и впервые с тех пор годовой объем продаж упал ниже 300 млн. Строгие ограничения по сдерживаю COVID-19 сильно повлияли на китайскую экономику в прошлом году. В декабре Пекин начал снимать ограничения, что привело к росту потребления.

По итогам четвёртого квартала 2022 года компания Apple вышла на первое место по объёмам поставок смартфонов в Китае. На её долю приходится 23,7% местного рынка. Далее со значительным отставанием расположились Vivo (17,2%), Oppo (16,0%), Honor (14,5%) и Xiaomi (12,5%).

В то же время по итогам всего 2022 года на первое место по объёмам поставок и доле рынка вышла компания Vivo с результатом 18,6%. При этом её продажи упали на 25,1% по сравнению с предыдущим годом. Значительно лучше обстоят дела у компании Honor, которая смогла нарастить продажи на 34% и занять второе место по поставкам. Третью строчку рейтинга заняла компания Apple, опередив Oppo. В предыдущем году Apple занимала четвёртое место.

Отмечается, что только Honor смогла нарастить продажи в Китае по итогам 2022 года. У Apple зафиксировано снижение продаж на 4,4%. У всех прочих производителей смартфонов падение продаж в Китае измеряется двузначными числами.

Источник: reuters, bloomberg