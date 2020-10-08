Рынок смартфонов: В лидерах — Samsung, Huawei и Apple, самый популярный смартфон — по-прежнему iPhone 11





Аналитики ComprarAcciones и их коллеги из Omdia поделились результатами исследования, позволяющего наглядно оценить рынок смартфонов по итогам второго квартала 2020 года. Если вкратце, ситуация на рынке ровно такая, какой должна быть в нынешний условиях пандемии — поставки сокращаются, а рынок, по большому счету, делят между собой Samsung, Huawei, Apple и Xiaomi. В то же время самым популярным смартфоном продолжает оставаться iPhone 11. Теперь подробнее — выбрали основные моменты из отчета.

Мировой рынок смартфонов во втором квартале 2020 года сократится на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В абсолютном выражении поставки сократились с 370,3 млн до 294,7 млн устройств.

Лидерами рынка смартфонов продолжают оставаться Samsung и Huawei. Их доли равноценны — 20%. Но для Huawei второй квартал оказался более удачным — компания реализовала 54,1 млн телефонов против 58 млн во втором квартале 2019 года. В то же время Samsung показала существенный спад — поставки в годовом выражении сократились с 75,1 млн до 54,7 млн.

Замкнула тройку лидеров Apple с долей 13,5%, которая продала 38,3 млн iPhone во втором квартале 2020 года против 38,5 млн годом ранее.

В первую пятерку также входят Xiaomi и Oppo, которым принадлежит 10,2% и 8,6% рынка соответственно.

Смартфон Apple iPhone 11 по-прежнему удерживает звание самого продаваемого, о чем говорится в свежем отчете аналитической компании Omdia Research. По итогам первой половины 2020-го всего этих моделей было продано 37,7 млн штук.

Второй по популярности смартфон в мире — среднеуровневая модель Galaxy A51, которая разошлась тиражом в 11,4 млн. Эта же модель является самым популярным смартфоном в сегменте Android. Следом идут бюджетники Redmi Note 8 (11 млн) и Note 8 Pro (10,2 млн). В первую десятку также входят Apple iPhone SE (8,7 млн), iPhone Xr (8,0 млн), iPhone 11 Pro Max (7,7 млн), Redmi 8A (7,3 млн), Redmi 8 (6,8 млн) и iPhone 11 Pro (6,7 млн). То есть, грубо говоря, первая десятка самых популярных смартфонов в первой половине 2020 года состоит из дорогостоящих iPhone и бюджетных Xiаomi/Redmi.

Источник: ComprarAcciones.com и GSM Arena