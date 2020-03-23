Рынок смартфонов в прошлом месяце показал рекордное падение





На фоне пандемии COVID-19 некоторые производители смартфонов, включая Apple, заявили о дефиците своих устройств, и стало ясно, что на рынке ожидается резкое сокращение поставок. Компания Strategy Analytics выпустила свежий отчёт за прошедший месяц, согласно которому поставки смартфонов в мире упали на 38% (с 99,2 млн до 61,8 млн в штучном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое падение рынка за всю его историю.

Снижение спроса ощущалось во всём мире, особенно в Азии, где раньше всех началась вспышка нового коронавируса. Люди или не хотели, или не могли посещать магазины, в добавок некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство своей продукции после случаев заражения работников.

Аналитик Линда Суи из Strategy Analytics сообщила, что спад произошёл во всех ценовых категориях, не только премиальных моделей. Ситуация в текущем месяце может быть ещё хуже. Коронавирус достиг Европы и Северной Америки, что привело к введению карантина в 35 странах. Похоже, Китай потихоньку приходит в себя, но индустрия смартфонов может столкнуться с серьёзными последствиями, по крайней мере, до тех пор, пока пандемия будет бушевать.

Источник: Engadget