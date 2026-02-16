"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"

«Рыцарь семи королевств», новый сериал во вселенной «Игры престолов» о Дунке и Эгге, набирает обороты: с каждым свежим эпизодом оценки только растут, а пятый — установил абсолютный рекорд во франшизе.





На момент релиза пятый эпизод сериала «Рыцарь семи королевств» под названием «Во имя матери» оценили в невероятные 10/10 на IMDb на основе 5000+ отзывов — рекордные для платформы и вселенной «Игры престолов».

В перспективе «Рыцарь семи королевств» мог бы смело получить в коллекцию лучший эпизод в истории телевидения, но уже потерял один пункт рейтинга за время написания новости. Пока подобным достижением может похвастаться лишь хитовый «Во все тяжкие» (10/10 на IMDb на основе 300 000 отзывов). Что ж посмотрим, какой будет окончательная оценка и, раз уж сериал HBO взял подобный темп, то интересно увидеть, что нам предложит шестой и финальный эпизод.





Напомним, что предыдущий эпизод «Рыцаря семи королевств» так же отметился рекордной, хоть и меньшей оценкой: она, впрочем, позволила ему обойти все эпизоды другого известного во франшизе сериала, «Дом дракона». До сих пор самыми высоко оцененными сериями во вселенной «Игры престолов» были «Дожди Кастамере», «Битва бастардов» и «Ветры зимы», где у каждого по 9,9/10 на IMDb.

Спойлеров к пятому эпизоду «Рыцаря семи королевств», конечно, раскрывать не будем. Но напомним, что предыдущий подвел нас к суду семерых, где Дунк должен выступить против Эйриона Таргарина. Рыцарь собрал собственную команду и получил довольно неожиданного союзника, теперь увидим, чем противостояние завершится. Это предпоследняя серия первого сезона, финальная — выйдет 22 февраля.