У шоураннера сериала "Рыцарь семи королевств" есть план на 8-10 сезонов: половина с "маленьким" Эггом и события через 10 лет

Шоураннер сериала «Рыцарь семи королевств» Айра Паркер поделился планами относительно продолжения: несмотря на то, что исходный материал Джорджа Р. Р. Мартина имеет только 3 новеллы, сериал могут растянуть на 8-10 сезонов.





В статье присутствуют спойлеры к истории Эгга в сериале «Рыцарь семи королевств».

В интервью Esquire Айра Паркер заявил, что имеет план многосезонного формата для шоу, где половина эпизодов придется на детство Эгга, а половина — покажет его во взрослом возрасте и статусе принца

«Надеюсь, что Джордж продолжит писать эти истории», — говорит Паркер. «Дело в том — и я уже сообщил HBO — что я хочу снять 4-5 сезонов с Эггом в детстве. Затем я хочу вернуться через 10 лет и снять еще 4-5 сезонов с Эггом-принцем»

Шоураннер добавляет, что такая пауза необходима, чтобы привлечь тех же актеров: Декстера Сола Ансела (в роли Эгга) и Питера Клеффи (в роли Дунка).





«С настоящим Декстером и настоящим Питером, именно того возраста, в котором они будут на тот момент. Так что это будет происходить в течение их жизни. И моей тоже».

Ранее Паркер сообщил, что Мартин передал ему 10-12 набросков для будущих новелл.

«Рыцарь семи королевств» рассказывает о скромном рыцаре по имени Дунк, который стремится проявить себя в одном из рыцарских турниров, а компанию ему составляет маленький лысый мальчик Эгг с загадочной историей происхождения. В отличие от «Игры престолов» или «Дома дракона» события ограничены одной локацией, а сам сериал получил скромный бюджет. Однако шоу уже превзошло предшественников по стартовым оценкам.

Первые два эпизода официально посмотреть в Украине можно на HBO или Megogo, следующие будут выходить по одному еженедельно. Всего их шесть, а продолжительность не превышает 30-40 минут. Второй сезон уже в активной разработке.