С 1 июля Apple станет дарить покупателям новых устройств три месяца подписки на TV+ вместо одного года

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Apple обновила условия бонусной программы Apple TV+, сократив срок бесплатной подписки для покупателей новых устройств с нынешних 12 месяцев до 3 месяцев. Новые условия вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Соответствующие изменения в условиях бонусной программы Apple TV+ уже отражены на официальном сайте компании.

До 30 июня 2021 года включительно покупатели новых iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV еще смогут получить бесплатную годовую подписку на TV+, которую нужно будет активировать в течение трех месяцев. Предложение распространяется на все устройства, купленные как у самой компании или ее авторизованных реселлеров.

Apple запустила бонусную программы с бесплатными годовыми подписками Apple TV+ за покупку новых устройств перед запуском онлайн-кинотеатра 1 ноября 2019 года и с тех по не меняла условий. К слову, бесплатный доступ к Apple TV+ пока еще входит в студенческую подписку на Apple Music за 2,5 доллара в месяц.