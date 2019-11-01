В Украине и других 100+ странах запустился Apple TV+. Все, что нужно знать об онлайн-кинотеатре Apple





Сегодня, 1 ноября, по всему миру, в том числе и в Украине, запускается долгожданный онлайн-кинотеатр Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами, с помощью которых купертиновский гигант рассчитывает отвоевать рынок у Netflix и других игроков рынка онлайн-кинотеатров. Собственно говоря, в Украине Apple TV+ уже доступен.

Напомним, первоначальный анонс стримингового сервиса Apple TV+, на который компания возлагает большие надежды (ранее проскакивала информация о том, что на финансирование производства оригинальных шоу и фильмов для Apple TV+ выделено $6 млрд), состоялся на мартовской презентации, а затем на сентябрьской нам раскрыли дату запуска и все подробности. И вот сейчас этот день настал, долгожданный онлайн-кинотеатр Apple заработал. В этой заметке коротко рассказываем все, что нужно знать об онлайн-кинотеатре Apple.

Прежде всего отметим, что русского дубляжа на старте, как и ожидалось, не оказалось (за исключением одного детского шоу). Перспективы добавления украинcкой озвучки пока весьма туманны, но украинские субтитры уже есть для всех сериалов.

Где, как и на чем смотреть

Доступ к Apple TV+ можно получить через фирменное приложение Apple TV или через сайт tv.apple.com. Таким образом, смотреть Apple TV+ можно на следующих устройствах:

iPhone

iPad

Apple TV 4K

Apple TV HD

Apple TV (третьего поколения)

iPod Touch

Mac

Все умные телевизоры Samsung модельного ряда 2019 года и некоторые модели 2018 года

Другие совместимые модели телевизоров посредством технологии AirPlay 2 (список на сайте Apple)

Что можно посмотреть в Apple TV+

В каталоге Apple TV+ нет сторонних фильмов и сериалов, только созданные специально для Apple в рамках заключенных контрактов. По состоянию на 1 ноября доступны восемь оригинальных фильмов и сериалов. Вот они:

«Видеть» / See — постапокалиптический драматический сериал со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа. Действие происходит в далеком будущем через 600 лет, где загадочный вирус уничтожил большую часть человечества, а выжившие навсегда ослепли. Потеряв зрение, люди учатся жить в новом для них мире без привычных красок.

«Утреннее шоу» / The Morning Show — драма о закулисье телевидения с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. «Ради всего человечества» / For All Mankind — сериал шоураннера «Звёздного крейсера „Галактика”» об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман.

«Дикинсон» / Dickinson — черная комедия о проблемах взросления, семьи и пола в консервативном обществе глазами юной американской поэтессы-бунтарки Эмили Дикинсон (Хэйли Стэйнфилд).

«Маленькие помощники» / Helpsters— детский сериал от создателей «Улицы Сезам», призванный помочь детям научиться программированию.

«Снупи в космосе» / Snoopy in Space — мультсериал о приключениях Снупи на пути к его заветной мечте: стать космонавтом;

«Послания призрака» / Ghostwriter — ремейк сериала о детях, которые пытаются освободить литературных персонажей из книг;

«Королева слонов» / The Elephant Queen — документальный сериал о видах животных, находящихся на грани вымирания.

В дальнейшем библиотека онлайн-кинотеатра будет пополняться ежемесячно. На подходе как минимум шесть проектов, включая спецвыпуски с популярной телеведущей Опрой Уинфри, которые должны были выйти 1 ноября.

Apple выбрала отличную от Netflix стратегию продвижения сервиса. Часть сериалов будут выпускать целиком, а другие шоу изначально получат по три эпизода, а остальные серии будут выходить еженедельно. В частности, драма «Дикинсон» вышла целиком, а «Утреннее шоу», «Видеть» и «Ради всего человечества» — только первые три эпизода, новые серии будут выходить по пятницам.

Почем и на каких условиях

В Украине подписка Apple TV+ будет стоить $4,99 в месяц, как в США (но Netflix начинается от 8 евро, а Amazon — 5,99 евро). Это стоимость семейной подписки на шесть человек, а сериалы доступны для загрузки и просмотра в режиме офлайн.

В течение первой недели будет действовать бесплатный пробный период. Кроме того, все те, кто купят новое устройство Apple после 10 сентября, получат бесплатную годовую подписку на TV+. Также, как мы узнали вчера, cтуденческая подписка на Apple Music, которая в Украине стоит $2,5 будет включать бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Apple TV+.

Что дальше

Apple TV+ — лишь один из нескольких онлайн-кинотеатров, запускаемых в ближайшее время. 12 ноября собственный стриминговый сервис запустит Disney, где можно будет посмотреть «Симпсонов», «Звездные войны», блокбастеры Marvel и много чего еще, в апреле NBCUniversal запустит собственный стриминговый сервис Peacock, куда войдут фильмы и сериалы от NBC, Universal Pictures, DreamWorks, а в мае 2020 года в гонку включится Warner Media со своим онлайн-кинотеатром HBO Max, где будут «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный парк» и блокбастеры DC.