Безграничная щедрость Apple. Студенческая подписка на Apple Music обеспечит доступ к онлайн-кинотеатру Apple TV+ совершенно бесплатно





Как мы узнали из квартального отчета Apple, сейчас бизнес сервисов компании по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 70. И пока план Apple компенсировать падение продаж iPhone главным образом за счет роста дохода от цифровых сервисов работает. Чтобы сохранить импульс и сделать сервисы главным движителем роста бизнеса, Apple ранее запустила новостной сервис с платной подпиской Apple News+, виртуальную кредитную карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и онлайн-кинотеатр Apple TV+. Очевидно, что именно на последние два Apple делает главную ставку.

Мало того, что Apple Arcade и Apple TV+ получили очень конкурентную цену (в обоих случаях подписка стоит всего $5 в месяц), так компания еще дарит бесплатную годовую подписку на TV+ всем покупателям новых устройств. Теперь же стало известно, что на этом щедрость Apple не исчерпывается и подписка Apple TV+ будет в качестве бонуса включена в студенческую подписку на потоковый музыкальный сервис Apple Music без изменения стоимости последней. То есть, в студенческий план со льготной ценой (в Украине — $2,5 в месяц) войдет подписка Apple TV+, которая отдельно стоит $5 в месяц.

В комментарии The Verge представитель Apple подтвердил, что предложение будет действовать в течение ограниченного времени, но точных сроков не назвал. Так что неясно, халява закончится до конца года или когда-нибудь в будущем, когда стоимость подписки Apple TV+ неизбежно вырастет. А ведь в том, что в будущем Apple TV+ подорожает сейчас практически нет никаких сомнений.

Но как бы там ни было, для Apple, которая славится своей жадностью, это весьма неожиданный поступок. Потенциально это позволит Apple подсадить на Apple TV+ еще больше пользователей и достичь цели в 500 млн платных подписчиков на всех сервисах в следующем году.

Оформить студенческую подписку на Apple Music можно только на одного человека, причем в данном случае требуется подтвердить статус учащегося через сайт UNiDAYS.

Apple TV+ запустится 1 ноября более чем в 100 странах, предложив немало оригинального контента, в том числе сериалы «Ради всего человечества» с Юэлем Киннаманом, «Видеть» с Джейсоном Момоа, драму «Банкир» с Сэмюэлом Джексоном, Энтони Маки и Николасом Холтом, а также «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун.

Источник: The Verge