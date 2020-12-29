С 1 января 2021 года Volia повышает абонплату и отключает каналы группы Discovery (Animal Planet, все Discovery, Eurosport, Setanta, Travel и др.), заменив их на Viasat и TV1000

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Украинский провайдер Volia, который ровно неделю назад был приобретен компанией «Датагруп», объявил об актуализации абонентской платы и «оптимизации» тарифной линейки с 1 января 2021 года. В это понятие компания вкладывает не только повышение цен и переименование тарифов, но и отказ от каналов группы Discovery, куда входит целый ряд популярных в Украине познавательных, развлекательных и спортивных ТВ-каналов.

«С 1 января 2021 года мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов затронет абонентов двух услуг (интернет и телевиденье), трех услуг (интернет, телевиденье и мобильная связь) и абонентов телевиденья (г. Киев, Днепр, Запорожье). Повышение стоимости услуг для пользователей связано с очередным повышением размера лицензионных отчислений Украинским медиа-группам (каналы «1+1», «ICTV», «Интер», «Украина» и др.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30% начиная с 1 января 2021 года. Также, на стоимость влияет повышение обязательного платежа за каждого пользователя в сторону организации коллективного управления авторскими правами ГС «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав». При этом, мы добавляем популярные познавательные каналы Viasat и фильмовые каналы TV1000 вместо каналов группы Discovery. Это обусловлено тем, что с каждым месяцем увеличивается количество ценителей фильмового жанра. По данным Bigdata.ua, телесмотрение фильмовых каналов жителей Украины в два раза выше, по сравнению с познавательными. Среди них лидируют TV 1000, TV 1000 Action, ViP Comedy, VIP Megahit» — отметили в пресс-службе Volia.

Судя по разделу «Прейскуранты», с 1 января 2021 года будут отключены следующие каналы группы Discovery:

Animal Planet/Animal Planet HD,

Discovery Channel/Discovery HD,

Discovery Science,

Discovery Showcase HD,

DTX,

Eurosport 1/Eurosport 1 HD,

Eurosport 2,

Fine Living/Fine Living HD

Food Network,

ID,

TLC,

Setanta Sport,

Travel Channel/Travel Channel HD

Взамен пользователи Volia получат возможность просмотра каналов TV1000 East, Viasat Explore, Epic Drama, а также TV1000 East, TV1000 World Kino, VIP Comedy, TV1000 Action, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport (в зависимости от пакета). Дополнительно можно будет приобрести премиум пакеты с каналами VIP Premiere, VIP Megahit. Также в рамках актуализации тарифов абоненты некоторых тарифных планов получат дополнительные каналы – группу каналов Cine+, Nickelodeon, Bollywood HD, Nick Junior, Lale, Nat Geo Wild, Fox Life, Mezzo и др.

«Также, постепенно с нового года, в библиотеке фильмов наших абонентов будут доступно около 1500 часов документальных передач, 600 фильмов и 1000 часов сериалов. Поэтому, наше решение обосновано желанием удовлетворить потребности большей аудитории пользователей и дать им возможность выбора. Так как документальный контент сейчас доступен на многих площадках, в том числе Youtube, а качественный фильмовый возможно получать только по подписке — мы расширяем нашу онлайн библиотеку, добавляя больше легального интересного контента» — отметили в Volia.

Изменения вступят в силу уже в ближайшую пятницу, так что абоненты Volia уже совсем скоро смогут оценить повышенные тарифы, а также новое наполнение своих ТВ-пакетов и равнозначность замены группы каналов Discovery каналами Viasat и TV1000. Обсуждение данной новости также идет в официальном форуме провайдера по следующей ссылке.

Источник: Volia