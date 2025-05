S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч к патчу 1.4.1, который исправляет самые распространенные сбои

GSC Game World выпустила обновление к предыдущему патчу 1.4, где исправила несколько ошибок.

Украинские разработчики объявили всего о двух изменениях в Steam, которые будут доступны для владельцев ПК и консолей. Из отзывов студия сделала вывод, что надо выпустить патч 1.4.1, касающийся самых распространенных сбоев, которые напрямую связаны с запуском модов. Речь идет о:

Минипатч уже готов к загрузке на всех доступных платформах. Он дополняет предыдущее обновление 1.4, которое принесло более 700 изменений и сюжетных исправлений. В частности GSC улучшила ИИ, боевую систему и баланс. Одними из самых заметных деталей стало новое поведение NPC в бою и возможность мутантов питаться трупами. А еще сталкеры лупят игрока ногами, если тот присел.

Patch 1.4.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is now on its way to your PCs and consoles, fixing crash issues that some players might have encountered.

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 19, 2025