Samsung активно вкладывает в 5G, пытаясь обойти Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования

Как известно, китайский промышленный гигант Huawei является одним из лидеров по части развития технологии 5G. Однако из-за многочисленных проблем, связанных с ограничением или даже запретом на использование телекоммуникационного оборудования в США, Австралии и некоторых странах Европы, компания вряд ли сможет удержать лидирующие позиции. На этом фоне другой промышленный гигант, компания Samsung Electronics, используя сложившуюся ситуацию, начинает активно вкладывать ресурсы в этот бизнес.

Согласно нескольким отраслевым источникам, южнокорейская компания в ближайшие три года планирует инвестировать $22 млрд в развитие различных технологий, в том числе и в производство оборудования для 5G-сетей, чтобы увеличить свою долю и обойти Huawei и ZTE на этом рынке. Разумеется, для этого Samsung придётся приложить огромные усилия, ведь, помимо китайских компаний, в данной отрасли есть ещё такие тяжеловесы, как Ericsson и Nokia, которые занимают 27% и 23% соответственно (по данным IHS Markit за 2017 год). Samsung, к слову, имеет лишь 3% глобального рынка телекоммуникационного оборудования.

Некоторые крупные сотовые операторы уже проявили интерес к южнокорейской компании. В частности, сообщается, что французский оператор Orange, который до этого работал с Huawei, заключил соглашение с Samsung на проведение тестирования 5G-оборудования компании на территории Франции. Huawei в свою очередь заявила, что уверена в своём доминировании на рынке, поэтому не сильно обеспокоена по этому поводу.

Источник: Gizchina