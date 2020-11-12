Samsung анонсировала Exynos 1080 — свою первую пятинанометровую SoC для следующего поколения смартфонов

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Как и было запланировано, компания Samsung сегодня представила Exynos 1080 — однокристальную систему для следующего поколения мобильных устройств. И это первая 5-нанометровая SoC Samsung (до этого момента в 5 нм «умела» только TSMC).

Платформа Exynos 1080 — это обновление прошлогодней модели Exynos 980. Но если старая производилась по техпроцессу 8 нм (8 нм Low Power Plus FinFET), то новая выпускается по более совершенной технологии 5 нм с литографией в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Еще одно преимущество Exynos 1080 в сравнении с конкурирующими SoC — встроенный модем 5G. То есть, на печатной плате и, следовательно, в корпусе устройства эта SoC будет занимать меньше места, нежели любая другая платформа в сочетании с отдельным модемом 5G. Модуль обеспечивает скорость передачи данных 5,1 Гбит/с в сетях 5G NR Sub-6 GHz и до 3,67 Гбит/с в сетях 5G NR mmWave. Также Samsung Exynos 980 поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2.

В конфигурацию Exynos 1080 входит трехкластерный восьмиядерный CPU (одно старшее ядро Cortex-A78 с частотой 2,8 ГГц, три средних Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и четыре младших ядра Cortex-A55 с частотой 2,0). Обработка графики возложена на встроенный GPU Mali-G78 MP10.

Есть в составе Exynos 1080 и интегрированный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта. Его производительность — 5,7 трлн операций в секунду.

Также в конфигурацию SoC входит высокопроизводительный процессор обработки изображений, поддерживающий камеры разрешением до 200 Мп, многомодульные конфигурации из шести камер, а также видео с 10-битным представлением цвета и HDR10+.

Из остального можно отметить мультиформатный кодек (MFC), аппаратное кодирование и декодирование 4K UHD-видео со скоростью 60 к/с, и 90 Гц при разрешении WQHD+ или 144 Гц при FHD+.

Смартфоны с SoC Exynos 1080 выйдут на рынок в следующем году, а первым эту платформу получит модель vivo (флагман X60).

Последние сообщения указывают, что в будущих флагманах Galaxy S21 наряду со Snapdragon 875 будет использоваться иная платформа — Exynos 2100. Ее анонс ожидается в ближайшее время