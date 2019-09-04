Samsung представила Exynos 980 — свою первую SoC со встроенным модемом 5G

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Предваряя открытие выставки IFA 2019, Samsung Electronics сегодня представила новую однокристальную систему, причем речь не о какой-то SoC начального или среднего уровня, а о флагманской модели Exynos 9-серии. Новинка получила название Exynos 980. И это первая SoC корейского производителя со встроенным модемом 5G, до сих пор Samsung спокойно использовала SoC Exynos 9820 или Snapdragon 855, дополненные внешними 5G-модемами Exynos 5100 или Snapdragon X50 (Galaxy S10 5G, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+ 5G и последняя модель Galaxy A90 5G).

Самое очевидное достоинство и преимущество Exynos 980 — на печатной плате и, следовательно, в корпусе устройства эта SoC будет занимать меньше места, нежели любая другая платформа в сочетании с отдельным модемом 5G. Платформа поддерживает скорость передачи данных 2,55 Гбит/с в сетях пятого поколения (диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарт миллиметровых волн (mmWave)) и до 1 Гбит/с для 4G, что дает суммарную скорость 3,55 Гбит/с при агрегации подключений 2CC LTE и 5G. Также Samsung Exynos 980 поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax. На этом, пожалуй, все. Остальные спецификации SoC Exynos 980 особо не впечатляют.

Как и Exynos 9820, используемая в смартфонах Galaxy S10, новая Exynos 980 производится по техпроцессу 8 нм (8 нм Low Power Plus FinFET). Напомним, у Samsung есть еще Exynos 9825 (Galaxy Note10), выполненная по технологии 7 нм EUV. В то же время по конфигурации Exynos 980 уступает Exynos 9820. Говоря конкретнее, она включает два высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,2 ГГц и четыре экономичных Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, а также графический процессор Mali-G76.

Разумеется, Exynos 980 получила интегрированный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта. По словам производителя, он в 2,7 раза быстрее по сравнении с предшественником.

Также в конфигурацию SoC входит высокопроизводительный процессор обработки изображений, поддерживающий камеры разрешением до 108 Мп, многомодульные конфигурации из пяти камер и возможность обработки данных одновременно с трех фотомодулей.

Из остального можно отметить мультиформатный кодек (MFC), аппаратное кодирование и декодирование 4K UHD-видео со скоростью 120 к/с и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+.

Samsung планирует начать серийное производство Exynos 980 до конца этого года. То есть, первые смартфоны с этой SoC вполне логично ждать на CES 2020.

Источник: Samsung