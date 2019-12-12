Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71 с Infinity-O AMOLED дисплеями, до 8 ГБ ОЗУ и счетверёнными камерами

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Компания Samsung подготовила к выпуску два новых смартфона в рамках линейки Galaxy A: Galaxy A51 и Galaxy A71. Обе новинки оснащены дисплеями Infinity-O на базе технологии Super AMOLED, в верхней части которых имеется сквозной отверстие для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположился под дисплеем.

Устройства комплектуются тройными слотами для карт. Благодаря этому пользователи имеют возможность устанавливать и две SIM-карты, и карту памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Ещё оба смартфона оснащаются модулями камеры на базе четырёх модулей, хотя характеристики главного модуля всё же отличаются. Также отличия проявляются в размерах дисплея, используемом процессоре, доступном количестве памяти. Подробные характеристики каждой модели представлены ниже.

Характеристики Samsung Galaxy A51:

Дисплей: 6,5 дюйма, разрешение Full HD+ (2400×1080 точек);

Процессор: 8-ядерный Exynos 9611 (4 ядра 2,3 ГГц, 4 ядра 1,7 ГГц, GPU Mali-G72);

Память: 4/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ;

Основная камера: главный модуль 48 Мп + объектив f/2.0; сверхширокоугольный модуль 12 Мп + объектив f/2.2 с углом обзора 123 градуса; сенсор анализа глубины сцены 5 Мп + объектив f/2.2; макро модуль 5 Мп + объектив f/2.4;

Фронтальная камера: 32 Мп + объектив f/2.2;

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 15 Вт;

Размеры: 158,5×73,6×7,9 мм;

Масса: 172 г.

Характеристики Samsung Galaxy A71:

Дисплей: 6,7 дюйма, разрешение Full HD+ (2400×1080 точек);

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 730 (2 ядра 2,2 ГГц, 6 ядер 1,8 ГГц, GPU Adreno 618);

Память: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ;

Основная камера: главный модуль 64 Мп + объектив f/1.8; сверхширокоугольный модуль 12 Мп + объектив f/2.2 с углом обзора 123 градуса; сенсор анализа глубины сцены 5 Мп + объектив f/2.2; макро модуль 5 Мп + объектив f/2.4;

Фронтальная камера: 32 Мп + объектив f/2.2;

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт;

Размеры: 163,6×76,0x7,7 мм;

Масса: 179 г.

Общими для обеих моделей является наличие модулей беспроводной связей Wi-Fi 802.11 ac (2,4G ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5, модулей навигации GPS + GLONASS, проводных интерфейсных разъёмов USB Type-C и 3,5 мм. Сообщается об акустической системе с поддержкой Dolby Atmos. Устройства работают под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0.

Смартфон Samsung Galaxy A51 станет доступным для предварительного заказа с 16 декабря по цене около $346 за конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Цены прочих конфигураций пока не уточняются. Также не разглашается информация и цене и сроках поступления в продажу модели Samsung Galaxy A71.

Источник: fonearena 1, 2