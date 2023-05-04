Новости Устройства 04.05.2023 в 18:58

Samsung анонсировала большое обновление One UI 5 для смартчасов Galaxy Watch, которое поможет улучшить качество сна

Катерина Даньшина

Автор новостей

Samsung выпустит большое обновление ПО One UI 5 Watch позже в этом году вместе с устройствами Galaxy Watch следующего поколения.

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Будущий пользовательский интерфейс Samsung Galaxy Watch получит улучшенные функции для контроля здоровья – в частности те, которые помогут улучшить качество сна. Опция Sleep Insights будет отображать уровень кислорода в крови и такой интересный показатель как «часы храпа».

Смартгодинники Samsung Galaxy Watch зможуть контролювати якість сну і фіксувати такі показники, як «‎години хропіння» та рівень кисню в крові

В компании считают, что таким образом пользователи смогут узнать причины собственной усталости, которая появляется даже в часы утреннего пробуждения. Или принять к сведению моменты, когда чувствуют себя особенно бодрыми утром, чтобы попытаться воспроизвести все то, что могло повлиять на качество сна.

Функция Sleep Coaching после обновления будет доступна непосредственно на часах, а не на синхронизированном телефоне, что упростит процесс формирования здоровых привычек.

Смартгодинники Samsung Galaxy Watch зможуть контролювати якість сну і фіксувати такі показники, як «‎години хропіння» та рівень кисню в крові

Среди новинок – инструмент для бега под названием Personalized Heart Rate Zone, анализирующий ваши возможности и устанавливающий пять оптимальных уровней интенсивности тренировок на основе вашей статистики и истории. Он поможет пользователям устанавливать цели и ставить новые рекорды, конкурируя с самим собой.

Для владельцев Galaxy Watch Pro, которые любят активно отдыхать, улучшили функцию Route Workout, которую можно использовать во время бега, ходьбы, горных походов и поездок на велосипеде.

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Смартгодинники Samsung Galaxy Watch зможуть контролювати якість сну і фіксувати такі показники, як «‎години хропіння» та рівень кисню в крові

И, наконец, будущий интерфейс Galaxy Watch получит обновленную функцию SOS, которая будет подключена к экстренным номерам и сможет отправлять ваше местонахождение и медицинскую информацию в специальные службы. Для пользователей 55+ предусмотрена автоматическая активация службы при обнаружении падения.

Источник: Engadget


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