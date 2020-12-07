Samsung действительно разрабатывает 600-мегапиксельную фотоматрицу





В апреле этого года глава направления сенсоров Samsung Electronics заявил о намерении компании выпустить фотоматрицы разрешением вплоть до 600 Мп, которые превзойдут по остроте зрения возможности человеческого глаза (человеческий глаз воспринимает мир с «разрешением», эквивалентным примерно 500 млн пикселей). Теперь же появились свидетельства серьезности намерений южнокорейского гиганта — проверенный сетевой инсайдер Ice Universe на днях опубликовал слайд из внутренней документации, подтверждающий факт разработки такого сенсора.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Судя по предоставленному инсайдером изображению, потенциальный сенсор формата 1/0,57» разрешением 600 Мп будет занимать примерно 12% задней поверхности телефона, а его толщина составит 22 мм, что более чем вдвое превышает толщину актуального сенсора 1/1,3» разрешением 108 Мп (9,1 мм).

Когда в начале года компания Samsung ставила себе за цель создание 600-мегапиксельный сенсоров, она не уточняла их предназначение. Но если в итоге Samsung решится использовать такой сенсор в камерах смартфонов, будет интересно, каким образом она это реализует, учитывая, что нынешние модели имеют толщину корпуса около 9 мм.

Можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra.

О сроках выпуска таких сенсоров пока данных нет, но совершенно очевидно, что выйдут они (если выйдут вообще) еще не скоро. И можно смело предположить, что до появления 600-мегапиксельных сенсоров нас ждет еще несколько поколений моделей более скоромного разрешения. Ранее были слухи о выпуске дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп. Нам еще предстоит узнать, какую камеру получит грядущий флагман Galaxy S21, чей выход ожидается уже в январе 2021 года.

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