Samsung действительно разрабатывает 600-мегапиксельную фотоматрицу

В апреле этого года глава направления сенсоров Samsung Electronics заявил о намерении компании выпустить фотоматрицы разрешением вплоть до 600 Мп, которые превзойдут по остроте зрения возможности человеческого глаза (человеческий глаз воспринимает мир с «разрешением», эквивалентным примерно 500 млн пикселей). Теперь же появились свидетельства серьезности намерений южнокорейского гиганта — проверенный сетевой инсайдер Ice Universe на днях опубликовал слайд из внутренней документации, подтверждающий факт разработки такого сенсора.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh

— Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020