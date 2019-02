Samsung Galaxy A90 получит выдвижную камеру с вращающимся механизмом

Как ожидается, в скором времени состоится презентация нового смартфона Samsung Galaxy A90. По слухам, он получит выдвижную камеру для автопортретов. Однако новая утечка свидетельствует, что камера будет не только выдвижной, но и вращающейся.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung #GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position… pic.twitter.com/A6NBRzFFvK

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 февраля 2019 г.