Samsung Galaxy Book Flex 5G – первый 5G-ноутбук в рамках программы Intel Evo

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Samsung совместно с Intel представили первый в мире ноутбук с поддержкой связи 5G, соответствующий требованиям сертификации программы Intel Evo. Данная новинка получила название Galaxy Book Flex 5G.

Представленная модель оснащена 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920х1080 точек. Конфигурация может включать один из новых процессоров Intel семейства Tiger Lake (Core i5 или Core i7), до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Также сообщается о наличии батареи ёмкостью 69,7 Втч, 13-мегапиксельной веб-камеры, клавиатуры с подсветкой и комплектного цифрового пера S Pen.

Ноутбук Samsung Galaxy Book Flex 5G соответствует требованиям сертификации Intel Evo, которые более строгие по сравнению с требованиями Project Athena. В частности, планка производительности выше и включает больше вариантов использования. Система должна работать в автономном режиме 9 и более часов при «реальном» использовании, которое включает использование Chrome, G Suite, Microsoft Office 365, YouTube и Zoom. Также необходимо, чтобы ноутбук выходил из спящего режима менее чем за секунду и поддерживал быструю зарядку (до 4 работы менее чем за 30 минут зарядки для систем FHD дисплеем). Кроме того, требуется поддержка стандартов Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4.

Информация о сроках начала продаж и цене ноутбука Samsung Galaxy Book Flex 5G пока не сообщается.

Источник: The Verge