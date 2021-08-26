Samsung Galaxy M32 5G получил чип Dimensity 720 и 48 МП камеру

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В июне этого года Samsung представила недорогую модель Galaxy M32 с чипом Helio G80, а теперь показала версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Galaxy M32 5G оснастили 6.5″ Infinity-V дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 60 Гц. Что интересно, в 4G-версии используется Full HD+ экран с частотой 90 Гц. В качестве аппаратной платформы выступает чипсет MediaTek Dimensity 720. Смартфон предлагается в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт microSD объемом до 1 ТБ.

На тыльной панели Galaxy M32 5G расположено четыре модуля камер. Основной сенсор имеет разрешение 48 МП, также есть 8 МП ультраширик, 5 МП макро камера и 2 МП датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается 15 Вт проводная зарядка. Работает смартфон под управлением Android 11 и оболочки One UI 3.1.

Galaxy M32 5G доступен в двух расцветках: черной и синей. Стоимость версии 6/128 ГБ составляет $280. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти обойдется в $310.

Источник: Samsung