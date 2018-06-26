Samsung Galaxy Note9 уже прошёл сертификацию в FCC, анонс ожидается 9 августа

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Официальная презентация нового смартфона Samsung Galaxy Note9 уже не за горами. Очередным подтверждением тому стала сертификация в Федеральной комиссии по связи США устройства с модельным номером SM-N960F. Добавим, прошлогодняя модель Galaxy Note8 для США имела номер SM-N950, а номер SM-N950F использовался для устройств, предназначенных для рынков Европы и Австралии.

Федеральная комиссия по связи одобрила сразу несколько модификаций смартфона Samsung Galaxy Note 9. Так, SM-N960F/DS – это версии с поддержкой одной и двух SIM-карт. Версия SM-N960X предназначена для азиатского рынка. Однако версия SM-N960U, которая предназначена для США, пока что не прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи.

В прошлом году Федеральная комиссия по связи одобрила смартфон Galaxy Note8 (SM-N950U) в конце июля, а в августе состоялась официальная презентация устройства. По слухам, официальный анонс новой модели Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа.

Согласно предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy Note 9 содержит 6,4-дюймовый экран Infinity Display на базе технологии S-AMOLED, процессор Exynos 9810 или Snapdragon 845 (в зависимости от региона продаж), 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. В некоторых странах также возможно появление на рынке версии с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость батареи составит 3850 мАч.

Источник: gizmochina