Новости Устройства 24.11.2023 в 14:28 comment views icon

Samsung Galaxy S24 Ultra впервые «засветился» на живых фото

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Юрій Орос

Автор новин

«Настоящий» Galaxy S24 Ultra впервые показался на реальных фото. Обычно производители раздают устройства для тестов обычным пользователям и собирают отзывы, но часто они не могут удержаться, чтобы не распространить секретную пока информацию.

Судя по всему, так произошло и в этот раз, по крайней мере, на X (ранее Twitter) появились очень реалистичные фото будущего флагмана Samsung — Galaxy S24 Ultra, который должны представить в начале следующего года, передает SamMobile.

 

На фотографиях показан смартфон с плоской задней панелью и плоским экраном, который должен быть полезен стилусу S Pen. Похоже, что Samsung наконец-то соединит S Pen с дисплеем, который не изгибается по краям. Как и Galaxy S23 Ultra, будущая модель имеет индивидуальные вырезы камер на задней панели.

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Металлическая рамка Galaxy S24 Ultra имеет слегка закругленные края, но верхний и нижний края плоские. На правой грани расположены кнопка питания и клавиша регулировки громкости, а также антенна.

Согласно предыдущим утечкам, Samsung намерена представить серию Galaxy S24 17 января на мероприятии Unpacked.

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