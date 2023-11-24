Samsung Galaxy S24 Ultra впервые «засветился» на живых фото

«Настоящий» Galaxy S24 Ultra впервые показался на реальных фото. Обычно производители раздают устройства для тестов обычным пользователям и собирают отзывы, но часто они не могут удержаться, чтобы не распространить секретную пока информацию.
Судя по всему, так произошло и в этот раз, по крайней мере, на X (ранее Twitter) появились очень реалистичные фото будущего флагмана Samsung — Galaxy S24 Ultra, который должны представить в начале следующего года, передает SamMobile.
#S24Ultra
Éste es el nuevo #S24 Ultra sin pantalla curva pic.twitter.com/6haBo4RohS
— David Martin (@DavidMa05368498) November 16, 2023
На фотографиях показан смартфон с плоской задней панелью и плоским экраном, который должен быть полезен стилусу S Pen. Похоже, что Samsung наконец-то соединит S Pen с дисплеем, который не изгибается по краям. Как и Galaxy S23 Ultra, будущая модель имеет индивидуальные вырезы камер на задней панели.
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Металлическая рамка Galaxy S24 Ultra имеет слегка закругленные края, но верхний и нижний края плоские. На правой грани расположены кнопка питания и клавиша регулировки громкости, а также антенна.
Согласно предыдущим утечкам, Samsung намерена представить серию Galaxy S24 17 января на мероприятии Unpacked.
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