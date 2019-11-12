Samsung Galaxy W20 вовсе не новая раскладушка с гибким экраном, а разновидность Galaxy Fold с SoC Snapdragon 855+ и поддержкой 5G





В конце прошлого месяца Samsung показала концептуальную раскладушку с гибким экраном, похожую на складывающийся пополам Galaxy Note10. С оглядкой на предыдущие утечки она выглядела как потенциальный Galaxy Fold 2, дебют которого ожидается на февральской выставке MWC 2019. Но уже на следующий день крупнейший китайский оператор China Telecom нарушил логическую цепочку — сделал предварительный анонс «нового» складного смартфона Samsung Galaxy W20 5G, который многие приняли за ту самую вертикальную раскладушку. С учетом того, что Samsung выпускает в Китае W-серию флагманских смартфонов-раскладушек, формальный анонс можно было допустить.

Но вот сейчас ситуация с Galaxy W20 5G, который представят уже завтра в один день с перерожденным Motorola RAZR 2019 полностью прояснилась. Новинка появилась в базе данных китайского агентства TENAA вместе с изображениями и характеристиками.

Итак, Galaxy W20 5G — это просто разновидность оригинального смартфона Galaxy Fold с поддержкой сотовых сетей пятого 5G. Полные характеристики модели пока не опубликованы, но те, что есть, полностью совпадают с таковыми у оригинальной модели. Отличия, кроме поддержки 5G, заключаются в более производительной платформе Snapdragon 855+.

Оригинальный Galaxy Fold поступил в продажу в Китае 8 ноября, причем несмотря на высокую цену в $2300 первые две партии устройств разошлись за считанные минуты. Samsung не раскрывает точные данные об объеме продаж, можно предположить, что речь идет о тысячах или десятках тысяч единиц максимум.

В ближайшее время Galaxy Fold дебютирует и в Украине, хотя изначально выпуск этой модели в нашей стране не планировался.

Источник: Gizmochina