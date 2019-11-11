Samsung передумала — гибкий Galaxy Fold все же будет продаваться в Украине





Samsung Electronics Ukraine известила своих поклонников о скором начале продаж флагманского смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким экраном в Украине. Пока неизвестны ни дата украинской презентации Samsung Galaxy Fold, ни другие подробности запуска этой модели в Украине. Есть только небольшой тизер.

Это объявление стало неожиданностью, поскольку еще в конце сентября в компании говорили, что не планируют официальные продажи Galaxy Fold на украинском рынке.

Что заставило Samsung передумать, неясно, но, все указывает на то, что Galaxy Fold — первый серийный смартфон с гибким экраном от именитого производителя, продающийся глобально — превзошел все ожидания производителя. В ряде стран первые партии Galaxy Fold были полностью распроданы в день старта предзаказов. Буквально на днях Galaxy Fold поступил в продажу в Китае и несмотря на высокую цену в $2300 две партии устройств разошлись за считанные минуты. Видимо, именно неожиданной высокий спрос на новинку заставил Samsung пересмотреть планы касательно выпуска Galaxy Fold в Украине.

Согласно текущим планам, Samsung планирует до конца года отгрузить 500 000 смартфонов Samsung Galaxy Fold, а в следующем году нарастить продажи сгибающихся смартфонов более чем на порядок, до 5-6 миллионов единиц. Это при том, что сторонние аналитики оценивают весь сегмент гибких смартфонов 2020 года в 3-5 млн устройств.

Пока неясно, сколько новых гибких смартфонов Samsung готовит к выпуску в 2020 году, но второй смартфон с гибким экраном в классическом раскладном форм-факторе, которым нас дразнили недавно, должен выйти еще до конца этого года. К слову, уже послезавтра, 13 ноября, ожидается презентация новой версии легендарной раскладушки Motorola RAZR 2019 с гибким экраном.

Источник: Samsung