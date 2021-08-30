Samsung Galaxy Z Fold 3 выжил в тестах на прочность «разрушителя гаджетов» Зака Нельсона





По словам Samsung, инженеры компании внесли несколько изменений в конструкцию смартфона Galaxy Z Fold 3. Одно из них заключается в том, что внутренний дисплей стал на 80% более прочным и долговечным. Известный «разрушитель гаджетов» Зак Нельсон на канале JerryRigEverything устроил проверку этого утверждение на практике, устроим серию традиционных тестов на прочность для нового устройства.

Как правило, для защиты дисплеев смартфонов от повреждений используется защитное стекло. Но внутренний дисплей в складном смартфоне должен сгибаться, что делает невозможным использование стекла для защиты. Дисплей всё же имеет тонкое гибкое защитное покрытие, но он менее прочный, чем традиционное защитное стекло Gorilla Glass.

В тестах Зака Нельсона внешний дисплей Samsung Galaxy Z Fold 3 продемонстрировал хороший уровень защиты от негативных внешних воздействий. Оставить мелкие царапины на защитном стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. В то же время на защитном покрытии внутреннего дисплея царапины остаются при воздействии предметами даже со 2-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. Более того, Зак смог оставить отметку на защитном покрытии, просто проведя по нему ногтем. Таким образом, покрытие внутреннего дисплея обеспечивает защиту, сопоставимую с обычными плёнками (или даже хуже). Вероятно, потому Samsung выпустила отдельную версию стилуса S Pen, предназначенную для использования специально с такими дисплеями. Внутри стилуса есть пружина, которая позволяет утапливать указатель внутри корпуса, чтобы предотвратить повреждение дисплея при слишком сильном надавливании.

В остальных аспектах прочность Samsung Galaxy Z Fold 3 находится примерно та том же уровне, что и у других современных смартфонов. Боковые грани смартфона изготовлены из металла и покрыты краской. Острые предметы оставляют заметные царапины на краске. Такая же ситуация наблюдается и в отношении кнопок на корпусе. Из-за особенностей своей конструкции, устройство не обладает защитой от пыли ил воды. Задняя панель покрыта защитным стеклом, которое хорошо противостоит появлению царапин при воздействии острыми предметами. Аналогичным образом обстоят дела и с объективами модулей основной камеры.

Как наружный, так и внутренний дисплеи смартфона выполнены на базе технологии Dynamic AMOLED. При воздействии открытым огнём на наружный дисплей на протяжении 14 секунд на экране появляется выгоревшее пятно, которое в дальнейшем не восстанавливается. Внутренний дисплей получает менее выраженные повреждения при воздействии открытым огнём. К тому же, заметные проявления повреждений появляются после более длительного периода воздействия огнём.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани Samsung Galaxy Z Fold 3. Он не боится царапин и сохраняет свои функциональные возможности даже после целенаправленного воздействия острыми предметами.

Смартфон без каких-либо проблем пережил тест на сгибание в закрытом состоянии. Корпус не только не треснул, но даже практически не сгибается. Защитное стекло на внешних панелях не отошло от корпуса. В раскрытом состоянии при воздействии на место сгибания смартфон также не ломается. Таким образом, даже уменьшив толщину устройства по сравнению с моделью предыдущего поколения, инженеры Samsung смогли обеспечить ему необходимую прочность конструкции, чтобы пережить тесты Зака Нельсона.

Источник: wccftech