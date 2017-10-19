Samsung готова производить полупроводниковую продукцию по 8-нанометровой технологии

Samsung Electronics сообщила о том, что готова к производству полупроводниковой продукции по 8-нанометровой технологии FinFET. Она называется 8LPP (Low Power Plus) и является развитием актуального 10-нанометрового техпроцесса 10LPP. Производитель отдельно отмечает, что процесс отладки техпроцесса 8LPP компании удалось завершить с трехмесячным опережением графика.

Как сообщается, улучшенная технология 8LPP позволит снизить энергопотребление до 10% с одновременным сокращением площади до 10% какого-либо решения в сравнении с ним же, но произведенным по технологии 10LLP. Также говорится, что технология 8LPP обеспечит ощутимые преимущества для мобильных устройств, криптовалют, серверного и сетевого оборудования и других направлений электроники.

И поскольку речь о развитии существующей технологии, Samsung рассчитывает в кратчайшие сроки добиться приемлемого уровня выхода годной продукции.

Предыдущие слухи указывали, что Qualcomm передаст производство продукции TSMC, которая немного опережает Samsung по освоению технологических норм 7 нм. В то же время представитель Samsung подтвердил ресурсу ZDNet, что Qualcomm будет использовать для выпуска будущей продукции ее новый техпроцесс 8LPP. К сожалению, никаких других подробностей Samsung не сообщила.

Отметим, что 8LPP – это последний этап перед переходом к литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV), требующей внесения существенных изменений в технологи производства микросхем. Первым техпроцессом EUV станет 7LPP, который в дальнейшем сменит 6LPP.

Компания Samsung должна обнародовать планы по выпуску 8- и 7-нанометровых чипов в ближайшее время. Таким образом, Samsung еще больше увеличила свой отрыв от Intel по используемым технологическим нормам. Последняя уже несколько раз переносила сроки выхода 10-нм процессоров Cannonlake и пока доподлинно неизвестно, когда точно выйдут эти чипы – в 2018 или даже в 2019 году. При этом Intel утверждает, что ее 10-нм технология на целое поколение опережает 10-нанометровые технологии конкурентов с точки плотности размещения транзисторов на кристалле. Но к тому времени пока у Intel появятся первые 10-нм чипы Samsung может быть уже на два-три поколения впереди.

Источник: Samsung и Engadget