Samsung меняет стратегию и больше не станет выпускать новые смартфоны раньше всех

Общаясь с журналистами на выставке MWC 2018 глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин сделал несколько интересных заявлений.

Пожалуй, наибольший интерес вызывает намерение Samsung Electronics изменить свою стратегию бизнеса на рынке смартфонов. Собственно, Кох Донг Джин сказал, что компания уже приступила к внедрению изменений. Это хорошо согласуется с недавними слухами о том, что нынешний флагманский смартфон Galaxy S9 станет последним в линейке S.

На пресс-конференции после презентации Galaxy S9 руководитель признал, что до этого момента компания была одержима идеей быть всегда первой и выпускать смартфоны раньше конкурентов. Примечательно, что в данном контексте Кох упомянул именно китайские компании, отметив, что из-за гонки на продумывание значимости инноваций для обычных потребителей практически не было времени.

«Сегодня быть первыми для нас уже не суть важно, — отметил Кох Донг Джин. — Теперь наша задача состоит в том, чтобы выпускать продукты своевременно [а не с опережением графика], повышая их значимость и ценность в глазах потребителя».

Отметим, что нынешние перемены в стратегии Samsung примерно согласуются с новой стратегией LG, которая ранее тоже решила избавиться от каких бы то ни было циклов и выпускать смартфоны по мере необходимости.

И если раньше Samsung обещала выпустить первый гибкий смартфон в рамках линейки Galaxy Note уже в этом году, то теперь его выпуск планируется не раньше следующего года. В этом же году нас ждет смартфон Galaxy Note9 и умная колонка с поддержкой Bixby, разрабатываемая совместно с компанией Harman International Industries, купленной южнокорейским гигантом в прошлом году. Новый Galaxy Note9 вместе с улучшенной версией ассистента Bixby 2.0 должен выйти летом, умная колонка – во второй половине этого года.

Также глава мобильного подразделения Samsung заявил, что новый Samsung Galaxy S9 определенно должен превзойти предшественника по продажам. По неофициальным данным, с момента выпуска в общей сложности было продано более 37 млн смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Превзойти этот результат Galaxy S9 должна помочь масштабная рекламная кампания и также различные привлекательные предложения вроде кэшбэка и скидки при обмене старого смартфона на новый Galaxy S9.

Источник: The Investor и GSM Arena