Galaxy S21 FE во всей красе — OnLeaks опубликовал рендеры следующего «народного» флагмана Samsung за четыре месяца до анонса

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Качественные рендеры с финальным дизайном грядущего «облегченного» флагмана Samsung Galaxy S21 FE опубликовал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks), чьи модели, создаваемые по рабочим чертежам, всегда точно отображают реальный внешний вид новинок.

Прошлогодний Galaxy S20 FE — идейный наследник популярного компактного флагмана Galaxy S10e получился весьма достойным и одним из самых сбалансированных смартфонов осени 2020 года.

Сразу после анонса Galaxy S20 FE в Samsung прямо заявили о намерении и дальше выпускать доступные варианты своих основных флагманских смартфонов. Изначально ожидалось, что следующей фанатской моделью станет Galaxy Note20 FE c 6,5-дюймовым экраном, но, похоже, в этом году Samsung не планирует выпускать никаких новых Galaxy Note.

С первого взгляда Galaxy S21 FE выглядит в точности как уже знаковый базовый Galaxy S21, но если присмотреться внимательнее, то можно заметить одно разительное отличие в дизайне. Блок задней камеры оформлен не столь утонченно, как у Galaxy S21. Вместо технологии Contour Cutting, скрывающей выступ камеры путем объединения блока с металлической рамкой здесь используется классический подход. В то же время форма камеры такая же, как у Galaxy S21.

Инсайдер указывает следующие размеры Galaxy S21 FE — 155,7x,74,5×7,9 мм. То есть, Galaxy S20 FE окажется чуть длиннее и шире Galaxy S20. Ожидается, что Galaxy S21 FE получит более крупный экран Infinity-O диагональю 6,4 дюйма. Можно предположить, что задняя панель Galaxy S21 FE по аналогии с предшественником Galaxy S20 FE изготовлена из матового пластика, а не из стекла. Ранее сообщалось, что Galaxy S21 FE будет доступен минимум в пяти разных цветах корпуса.

Подробностей о технических характеристиках Galaxy S21 FE пока, увы, нет. Презентация Galaxy S21 FE ожидается 19 августа.