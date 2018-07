Samsung на фестивале Atlas Weekend 2018 в Киеве: интерактивное пространство Galaxy Studio и сцена в стиле Galaxy S9

Компания Samsung объявила о партнерстве с одним из самых масштабных музыкальных фестивалей Восточной Европы – Atlas Weekend 2018. Он проходит 3-8 июля в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). На фестивале Samsung представляет интерактивное пространство Galaxy Studio, а также 20-метровую сцену в виде последнего флагмана из линейки Galaxy. Посетители смогут познакомиться с последними технологическими новинками и посмотреть уникальный контент в виртуальной реальности.

Посетители Samsung Galaxy Studio смогут протестировать флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ и пройти квест в формате интерактивных развлечений: создать собственный AR-аватар и анимировать свои эмоции, с помощью виртуальной реальности словить волну на серфе или покататься на велосипеде, а также послушать треки различных исполнителей с акустикой от AKG и JBL, поиграть в VainGlory, протестировать носимые устройства и аксесуары.

В Galaxy Studio будет впервые представлена новинка этого лета – смартфон Galaxy S9/S9+ в эксклюзивном цвете бургунди (Burgundy Red). Бургунди, один из оттенков красного, является одним из самых насыщенных. Также, гости фестиваля смогут сделать на память свое собственное сверхзамедленное видео на фотозонах #superslowmo.

Дополнительно отмечается, что впервые в Украине одна из сцен фестиваля превратится в 20-метровый Galaxy S9, что символизирует безграничные возможности, которые предоставляет флагманский смартфон. Так как именно смартфон является центром социальной жизни молодежи, в дневное время на Galaxy Night Stage будет проходить фестиваль видеоблогеров VideoZhara. С 5 по 8 июля посетителей ждут ток-шоу и автограф-сессии. Это все будет происходить при участии 50 наиболее известных украинских блогеров, среди которых: Андрей Немодрук, Женя Белозеров, Анна Кузочка, Мурафа, Руслан Кузнецов и Маша Тимошенко. Как отмечают в Samsung, камера смартфона Galaxy S9/S9+ с двойной диафрагмой позволяет снимать даже в условиях недостаточной освещенности, поэтому Galaxy Night Stage будет работать до 6 утра под акомпанимент музыки.

Добавим, на протяжении 6 дней проведения фестиваля Atlas Weekend 2018 на 7 разноформатных сценах выступят более 150 исполнителей. Среди них упоминаются The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Placebo, Lost Frequencies, Nothing But Thieves, Eskimo Callboy и другие.