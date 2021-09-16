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Ноутбуки с качественными OLED-экранами — в массы.

Samsung Display продолжает наращивать производство OLED, и в рамках очередного расширения запустила массовое производство ноутбучных панелей с частотой обновления 90 Гц — несколько грядущих ноутбуков ASUS станут одними из первых носителей этих панелей.

О планах по выпуску 90-герцевых OLED-экранов для ноутбуков Samsung Display первоначально сообщила в январе 2021 года, но тогда детали, включая имена OEM-партнеров, готовящих новых модели ноутбуков, остались за кадром. Теперь производитель восполнил этот пробел.

Львиная доля мощностей приходится на 14-дюймовые дисплеи с разрешением 2880х1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. В ходе внутренних тестов длина размытия составила 0,9 мм — на 10% ниже, чем в ЖК-панелях с частотой 120 Гц. То есть, четкость изображения при отображении быстро движущегося объектов должна быть заметно выше. Другие ключевые преимущества OLED над LCD — глубокий черный цвет, быстрое время отклика и широкие углы обзора.

Помимо 14-дюймовых OLED-панелей Samsung Display будет панели диагональю 13,3 и 16 дюймов.

14-дюймовые 90-герцевые панели Samsung получат грядущие ноутбуки ASUS Vivobook Pro и Zenbook 14X. Второй предлагает два экрана на выбор — 4K OLED HDR или 2,8K OLED. Также ASUS уже анонсировала 16-дюймовые ProArt StudioBook 16 OLED и ProArt StudioBook 16. Китайский производитель Lenovo недавно анонсировал линейку Slim 7 и хромбуки Duet, в которых тоже используются новейшие OLED-панели Samsung Display.

Samsung тоже выступает основным поставщиком экранов для мобильных устройств Apple. И хотя имя купертинского гиганта в пресс-релизе нигде не упоминается, слухи указывают, что такие же панели будут использоваться в грядущих MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами, чей выход ожидается этой осенью. Актуальные модели оснащаются ЖК-дисплеями с частотой обновления 60 Гц.