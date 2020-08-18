Samsung назвала устройства, для которых выйдет обновление до Android 13. В списке — без малого четыре десятка моделей

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На недавней крупной презентации флагманской линейки смартфонов Galaxy Note20 и других новинок компания Samsung объявила об увеличении срока программной поддержки флагманских устройств до трех лет. Теперь же южнокорейский гигант опубликовал список, которые гарантировано получат три крупных обновления ОС — предстоящее Android 11, а также будущие Android 12 и Android 13. В нем — без малого четыре десятка разных моделей (если быть точным, 38 штук).

Список смартфонов и планшетов Samsung, которые в итоге обновят до Android 13:

Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, а также S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite и будущие модели серии S;

Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и будущие модели серии Note;

Складные устройства Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и будущие гибкие модели серии Z;

Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и некоторые из будущих моделей серии A;

Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite и будущие модели Tab S.

Одновременно Samsung подтвердила, что линейка Galaxy S20 первой получит обновление до Android 11. Увы, точных сроков компания не указывает. Обычно этот процесс занимает от нескольких месяцев до полугода в зависимости от моделей и регионов.

Релиз финальной версии Android 11, которая сейчас находится на этапе бета-тестирования, для смартфонов Pixel ожидается 8 сентября. Вполне вероятно, что Android 11 будет распространяться еще быстрее, учитывая недавние успехи Google в этом вопросе.

Остается добавить, что до этого гарантированными «трехлетними» обновлениями Android обеспечивались только смартфоны Google Pixel. Кроме того, на днях Microsoft пообещала выпускать обновления Android и системы безопасности для своего складного смартфона Surface Duo в течение трех лет.

Источник: Samsung