Samsung объединит серии смартфонов Galaxy J и Galaxy A, а линейку Galaxy On переименует в Galaxy M
Компания Samsung намерена реорганизовать всю свою линейку смартфонов начального уровня и привести их к характеристикам устройств среднего уровня. Об этом свидетельствуют отраслевые источники.
В результат этих изменений производитель полностью откажется от серии смартфонов Galaxy J, которая в иерархии компании занимает нижний средний сегмент. Эта линейка будет объединена с серией Galaxy A, включающей устройства более высокого класса. Таким образом, Samsung намерена бороться с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей, особенно на китайском рынке.
Ещё одним изменением в модельном ряду смартфонов Samsung станет отказ от бренда Galaxy On в пользу новой линейки продуктов Galaxy M. Хотя серия Galaxy On появилась совсем недавно, и она состояла из переименованных устройств Galaxy J. Вероятно, теперь в рамках бренда Galaxy M будут предлагаться смартфоны начального и ниже среднего уровней, а модели выше среднего уровня станут частью серии Galaxy A.
После всех этих изменений модельный ряд смартфонов Samsung будет выглядеть следующим образом:
- Galaxy M – начальный уровень;
- Galaxy A – средний уровень;
- Galaxy S и Galaxy Note – флагманские устройства.
Однако ранее циркулировали слухи, что Samsung может объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note в единую флагманскую серию.
Источник: gsmarena