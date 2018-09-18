Samsung объединит серии смартфонов Galaxy J и Galaxy A, а линейку Galaxy On переименует в Galaxy M

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Компания Samsung намерена реорганизовать всю свою линейку смартфонов начального уровня и привести их к характеристикам устройств среднего уровня. Об этом свидетельствуют отраслевые источники.

В результат этих изменений производитель полностью откажется от серии смартфонов Galaxy J, которая в иерархии компании занимает нижний средний сегмент. Эта линейка будет объединена с серией Galaxy A, включающей устройства более высокого класса. Таким образом, Samsung намерена бороться с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей, особенно на китайском рынке.

Ещё одним изменением в модельном ряду смартфонов Samsung станет отказ от бренда Galaxy On в пользу новой линейки продуктов Galaxy M. Хотя серия Galaxy On появилась совсем недавно, и она состояла из переименованных устройств Galaxy J. Вероятно, теперь в рамках бренда Galaxy M будут предлагаться смартфоны начального и ниже среднего уровней, а модели выше среднего уровня станут частью серии Galaxy A.

После всех этих изменений модельный ряд смартфонов Samsung будет выглядеть следующим образом:

Galaxy M – начальный уровень;

Galaxy A – средний уровень;

Galaxy S и Galaxy Note – флагманские устройства.

Однако ранее циркулировали слухи, что Samsung может объединить линейки Galaxy S и Galaxy Note в единую флагманскую серию.

Источник: gsmarena