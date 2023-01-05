Samsung представила новую линейку телевизоров и проекторов на CES 2023 – модель Neo QLED 8K отличается яркостью 4000 нит

Компания Samsung показала на выставке CES 2023 свою новую линейку телевизоров. В этом году потребителям предлагаются достаточно крупные модели Micro LED и QLED.

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Новый 76-дюймовый телевизор Samsung Micro LED CX является главным устройством в линейке телевизоров Samsung 2023 года, поскольку он делает инновационные технологии Samsung Micro LED Display The Wall более доступными для потребителей. Он предлагает 23-битную детализацию черного, переменную частоту обновления 240 Гц и время отклика 2 нс.

Модель Samsung Neo QLED 8K (QN900C) оснащена панелью с разрешением 8K, 14-битной обработкой изображения, пиковой яркостью 4000 нит и предлагает более 1000 зон локального затемнения. Новый телевизор Neo QLED 4K (QN95C) отличается улучшенным управлением яркостью и оттенками серого, 14-битной обработкой изображения, улучшенным затемнением и тонкими рамками толщиной 20 мм. Но в нем отсутствуют некоторые из наиболее заметных функций модели 8K.

Новый 77-дюймовый OLED-телевизор Samsung 4K (S95C) сочетает в себе технологии Samsung Quantum Dot и OLED, время отклика 0,1 мс и частоту обновления до 144 Гц. Устройство имеет 70-ваттную 4.2.2-канальную акустическую систему, сертифицированную Dolby Atmos. Геймеров порадует система Gaming Hub, предлагающая доступ к сервисам потоковой передачи игр, таким как Nvidia GeForce Now.

Наряду с новыми телевизорами Samsung также представила обновлённые версии своих проекторов Freestyle и The Premiere. Freestyle 2023 года предлагает ряд улучшений. Например, поддерживаются новые варианты использования, такие как приложения метавселенной. Новая технология Edge Blending помогает пользователям синхронизировать два проектора для формирования одного сверхширокого изображения. А поддержка Gaming Hub предоставляет доступ к облачным игровым сервисам.

Проектор Premiere 8K может выводить 150-дюймовые изображения на любой поверхности. Ультракороткофокусный 8K-проектор предлагает функции Smart TV, дополненные объемным звуком Dolby Atmos и поддержкой OTT-приложений.

Кроме того, Samsung улучшила программные функции своих устройств. Например, смарт-телевизоры будут оснащены новым режимом Relumino, который поможет слабовидящим пользователям просматривать контент без использования носимых устройств. Также запускается сервис мониторинга состояния здоровья на основе телевизора, который использует камеру для измерения частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, частоты дыхания, насыщения кислородом, индекса стресса. Кроме того, новое приложение Samsung Telemedicine поможет пользователям назначать телемедицинские приемы со своих смарт-телевизоров и проходить обследование по видеоконференциям, не вставая с дивана. Наконец, линейка телевизоров Samsung 2023 года предложит новую функцию Chat Together, которая поможет пользователям общаться с друзьями в режиме реального времени во время просмотра телевизора.

Источник: xda-developers