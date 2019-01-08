Samsung показала 98-дюймовый 8K телевизор с поддержкой ИИ и виртуальных ассистентов

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Помимо 75-дюймового 4K телевизора на базе технологии MicroLED компания Samsung также показала на выставке CES 2019 и ряд других телевизоров. На этот раз речь пойдёт о линейке Q900, выполненной на базе технологии QLED и поддерживающей разрешение 8K.

Флагманом данной серии стала модель с 98-дюймовым экраном. Помимо неё в серию также вошли устройства с диагональю экрана 85, 82, 75 и 65 дюймов. В телевизорах данной линейки применяется чип Quantum Processor 8K, который использует технологию искусственного интеллекта для улучшения видео из различных источников до «почти нетронутого» 8K. Эта функция может быть полезной в условиях почти полного отсутствия изначального контента в разрешении 8K.

В программном плане телевизоры Samsung Q900 предлагают функцию Universal Guide, которая при помощи «улучшенных» алгоритмов ИИ помогает найти нужный контент. В устройствах реализована поддержка фирменного ассистента Bixby, а также сторонних виртуальных помощников Alexa и Google Assistant, что обеспечивает возможность голосового управления. Кроме того, заявлена поддержка iTunes и AirPlay 2.

Samsung пока не уточнила сроков начала продаж и уровня цен новых телевизоров серии Q900. Однако отмечается, что поддержка iTunes и AirPlay будет добавлена весной.

Источник: Engadget