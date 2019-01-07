Samsung показала 75-дюймовый 4K телевизор на базе технологии MicroLED

На выставку CES 2019 компания Samsung привезла новый телевизор на базе технологии MicroLED. В отличие от прошлогодней модульной 146- или 219-дюймовой версий The Wall, новинка является более компактным решением, которое можно удобно использовать в типичных гостиных комнатах.

Технология MicroLED по качеству изображения сопоставима или даже лучше OLED технологии, но при этом не требует использования органических соединений. Теоретически, технология MicroLED может обеспечивать идеальный чёрный цвет, так как все микроскопические светодиоды можно отключить по отдельности. Кроме того, среди преимуществ называют лучшую в своём классе яркость изображения и невероятно широкий динамический диапазон (HDR). При этом такие панели не должны быть подвержены выгоранию и деградации, что должно обеспечить более длительный срок службы по сравнению с OLED-панелями. Благодаря отсутствию задней подсветки телевизоры на базе технологии MicroLED могут быть чрезвычайно тонкими.

Новый телевизор Samsung на базе технологии MicroLED имеет диагональ экрана 75 дюймов и поддерживает разрешение 4K. К сожалению, более подробные сведения о новинке пока не разглашаются. Также нет сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене такого устройства.

Источник: The Verge