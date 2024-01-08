Samsung показала на CES 2024 первый в мире прозрачный MicroLED дисплей ─ он выводит изображение, похожее на парящую голограмму

Во время проведения мероприятия First Look в рамках CES 2024 компания Samsung представила первый в мире прозрачный дисплей MicroLED. Компания показала сразу три таких устройства в разных вариантах дизайна.

В двух демонстрационных образцах использовалось тонированное стекло, что позволяло игнорировать любые потенциальные объекты за панелями. Ещё один вариант выглядел таким же прозрачным, как обычное стекло, но при этом имел безрамочный дизайн.

Отображение контента на прозрачных MicroLED панелях выглядит почти как голограмма, парящая в воздухе. Все демонстрационные устройства стояли отдельно и имели толщину всего около сантиметра, что еще больше усиливало иллюзию парящего экрана. Кроме того, благодаря высокой плотности пикселей MicroLED, изображения выглядели невероятно четкими.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные дисплеи MicroLED имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, они также меньше подвержены влиянию окружающего света.

Пока нет информации о том, сколько могут стоить такие дисплеи и когда эта технология появится в розничных устройствах. Скорее всего, они будут дорогими, если учитывать цену непрозрачных MicroLED телевизоров Samsung. Например, 110-дюймовая модель стоит $129 тыс.

Источник: Engadget