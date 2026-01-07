Samsung показала на CES 2026 складной OLED-дисплей без складки

На CES 2026 компания Samsung показала технологию, которую ждали все фанаты складных смартфонов, — OLED-дисплей без видимой складки. То, что годами считали неизбежным компромиссом, вдруг исчезло из поля зрения. Похоже, что эпоха «излома посреди экрана» подходит к концу, по крайней мере с технологической точки зрения.

Складка на дисплее всегда была прямым следствием ограничений материалов и конструкций. Производители пытались ее минимизировать — делали корпуса тоньше, меняли шарниры, экспериментировали со слоями защитного материала. Но полностью избавиться от проблемы не удавалось. Именно это, по многочисленным сообщениям, сдерживало Apple от запуска собственного складного смартфона. Теперь ситуация изменилась.

Во время CES 2026 Samsung продемонстрировала складной смартфон с полностью развернутым дисплеем без каких-либо видимых дефектов. Изображение демонстрационного устройства опубликовал инсайдер Ice Universe. На фото смартфон лежит плашмя на столе, и с показанного ракурса складку действительно невозможно разглядеть. Samsung не раскрыла, как именно достигла такого результата, и не объяснила, какие материалы или конструктивные решения использовала.

Ранее появлялась информация, что Apple столкнулась с техническими трудностями при разработке iPhone Fold и тестировала различные варианты ультратонкого гибкого стекла, чтобы избавиться от складки. Прямого подтверждения нет, но вполне вероятно, что и Apple, и Samsung параллельно работали над похожими технологиями. Тем более, что Samsung, по слухам, готовит собственный конкурент iPhone Fold — модель с формфактором Wide Fold в стиле паспорта, релиз которой планируют на осень 2026 года.

В то же время Ice Universe уточняет важный момент: технология дисплея без складки стоит дорого. Она может появиться в серийных смартфонах только при условии, что подразделение Samsung Mobile Experience согласится платить за нее премиальную цену. А это сложно именно сейчас. Подразделение уже сталкивается с ростом стоимости DRAM, что, по сообщениям, заставит Samsung повысить цены на линейку Galaxy S26, а также на будущие Galaxy Fold8 и Galaxy Flip8.

В итоге ситуация выглядит так: технология готова, но экономика — под вопросом. Именно поэтому первым коммерческим устройством без видимой складки, вероятнее всего, станет iPhone Fold, а не очередной Galaxy Fold. Для Samsung это не поражение, а скорее признак того, что рынок складных смартфонов входит в новую, значительно более зрелую фазу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: wccftech